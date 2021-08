A nemzetközi sajtó főként Esteban Ocon váratlan diadalát és Sebastian Vettel kizárását taglalta a vasárnapi Forma-1-es Magyar Nagydíj másnapján.

Anglia:

The Guardian:

"Ocon kibírta a mögötte haladó Vetteltől rá nehezedő nyomást, és pályafutása első F1-es sikerét aratta. A 24 éves francia folyamatosan egy másodperces előnyben volt a némettel szemben, és erős idegekkel ért el a kockás zászlóig."



Daily Mail:

"Vettelt drámai körülmények között kizárták, mert a célba érve nem volt elég üzemanyag az autójában. Így Lewis Hamilton ugrott előre a második helyre 70 környi izgalom után."

Olaszország:

La Gazzetta dello Sport:

"A futam, amelynek nincs vége. Az év egyik legfeszültebb versenye zajlott le Magyarországon, és a meglepetések nem értek véget a leintéssel. A versenybírók ugyanis utólag diszkvalifikálták Vettelt."



Repubblica:

"Ocon és az Alpine történelmi győzelme. Az év legszebb és legőrültebb futamát a francia pilóta nyerte meg Vettel előtt, akit később kizártak."

Spanyolország:

Marca:

"Váratlan fordulat Magyarországon, Vettelt kizárták, mert a verseny után nem maradt meg az előírt egy liter üzemanyag az Aston Martinjában. A kocsiból csak három decit tudtak kinyerni, ami nem elegendő a szabályok szerint."



As:

"Szép futam volt, bár nem úgy zárult, ahogy sokan akarták. Rég láttunk ilyen őrületes nagydíjat, eső és tömegkarambol forgatta fel a mezőnyt, és több favorit is kiesett. Carlos Sainz az utolsó pillanatban harmadik lett, mert a második Vettelt kizárták."



Franciaország:

L'Equipe:

"Ocon bekerült a nagyok közé a Magyar Nagydíj megnyerésével. A meglepetésekkel teli verseny végén a francia pilóta először ünnepelhetett, de megérdemelte, mert javarészt ő vezetett, méghozzá hiba nélkül."

Le Monde:

"Az őrült futam sokadik fordulataként Vettelt órákkal később diszkvalifikálták, mert nem lehetett kinyerni legalább egy liter üzemanyagot a kocsijából."



Svájc:

Blick:

"Vettel egy szédületes futamon megszerezte a második helyet, de az FIA elvette tőle azt."

