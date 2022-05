Mark Webbernek nem tetszik, hogy az emberek már most „keménykednek” Lewis Hamiltonnal.



A Red Bull korábbi pilótája azzal érvelt, hogy Hamilton szerencsétlen körülmények között vesztett pontokat, Szaúd-Arábiában és Ausztráliában is a Safety Car miatt.



A legutóbbi futamon a pilóta beszorult egy DRS-vonatba, és azon kapta magát, hogy nem tudja megelőzni Pierre Gaslyt. Így végül csak 13. lett, ami a turbó-hibrid korszak második legroszabb eredménye volt részéről. Hamiltonnak négy forduló és öt verseny után (a sprintfutamot is beleértve) még csak 28 pontja van, ezzel 21 ponttal le van maradva csapattársától, George Russeltől, akinek Imolában sikerült megcsípnie a 4. helyet.



Az egykori versenyző Mark Webber azonban kiállt a 37 éves pilóta védelmében.



„Azt hiszem, az emberek elég hamar, elég kemények Lewisszal” – mondta Webber a hétvégi monacói ePrix-en.



„Bahreinben remekül autózott fel a harmadik helyre. Szaúd-Arábiában egy biztonsági autó, és egy boxkiállás is zavarta. Ugyanez Melbourne-ben. Szóval azt hiszem, volt néhány pont, amit önhibáján kívül vesztett el.”



„Csak Imolában volt rossz időmérője és versenye. Persze mindenki elfelejti, hogy a többi pontot önhibáján kívül vesztette el” – tette hozzá.



„Soha, de soha ne becsülj alá egy olyan csapatot, ami ilyen srácokból áll. Lenyűgöző lesz látni, hogyan telik a következő néhány hét. Lewis a falnak szorítva a legveszélyesebb. Sosem szűkölködik a motivációban – ezért valószínűleg minden idők legnagyobbja.”



Webber arról is beszélt, mennyire lenyűgözte Russell teljesítménye. Az ausztrál szerint jó látni, hogy a fiatalabb generáció ki tudja hívni az olyanokat, mint Hamilton.



„George zseniálisan vezet, jó, hogy a fiatalok fenyegetik a tapasztalt versenyzőket” – mondta a kilencszeres nagydíj-győztes.



Forrás:planetf1.com



Borítókép: Twitter.com/Lewis Hamilton