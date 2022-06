Jim Clark neve elsőre nem biztos, hogy ismerősen hangzik, pedig egyik rekordja még mindig él.



Az elmúlt évtizedek során számos legendás versenyző bukkant fel a Forma-1 történetében. Jelenleg Lewis Hamilton, Sebastian Vettel és Fernando Alonso azok, akik igazán nagy névnek számítanak a mezőnyben, de előttük is sokan alkottak maradandót a sorozatban.

Michael Schumacher, Ayrton Senna és Alain Prost neve is biztosan ismerősen cseng a rajongóknak, Jim Clark neve hallatán azonban lehet, hogy a mai fiataloknak nem ugrik be, kiről van szó. Pedig a kétszeres világbajnok skót nevéhez számos rekord fűződik. A versenyző egész életében a Lotusnál dolgozott, és a Forma-1-en kívül számos sorozatban megfordult, közte az ikonikus Indy500-on is versenyzett.



A Forma-1-es futamok közti hosszabb szünetben az Forma-2-ben versenyzett, amikor Hockenheimringen balesetet szenvedett és életét vesztette. Halálának okát mai napig nem lehet tudni.



A tragikus sorsú versenyző nevéhez mai napig fűződik egy rekord, amit idáig senki nem tudott megdönteni. Clark volt az, aki leggyorsabban elérte a 25 futamgyőzelmet. A skótnak mindössze 45 versenyhétvégére volt ehhez szüksége. Őt a brit Jackie Stewart követi, aki 54 verseny után érte el ugyanezt. A hétszeres világbajnok, Michael Schumachernek 62, míg Arton Sennának 65 futamra volt ehhez szüksége.





A másik hétszeres vb-győztes, Lewis Hamilton mindössze kilencedik ezen a listán. Neki 112 futam alatt jött össze a negyedszázados eredmény, míg a top10-et záró Max Verstappennek 118 verseny alatt sikerült ezt elérnie.

Borítókép: Bernard Cahier/Getty Images