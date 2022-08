Az egykori Forma-1-es pilóta, Marc Surer összeállította az álomcsapatát, melybe két fiatal tehetség került be.



Marc Surer szerint jelenleg Max Verstappen és George Russell kettőse alkothatná a legütőképesebb csapatot a Száguldó Cirkuszban. A két 24 éves pilóta ígéretes karrier előtt áll. Vestappen már világbajnoknak mondhatja magát, ráadásul jó úton halad afelé, hogy megvédje a címét.



Russell a Mercedeshez való átigazolása óta sziporkázik, és bár a futamgyőzelem még nem jött össze neki, minden futamon bizonyítja, jó igazolás volt. Az ő teljesítményüket nézve, jól látszik, hogy bár a régebbi generáció tagjai közül még versenyeznek néhányan, a fiatalok egyre inkább helyet követelnek maguknak.



Az 1979-től 1986-ig versenyző Marc Surert, a Beyond the Grid podcastban megkérdezték, kit választana pilótájának, ha saját F1-es csapata lenne.



„Azt kell mondanod, hogy Max Verstappen ” – mondta.



„Szerintem jelenleg ő a leggyorsabb pilóta a mezőnyben. A múltban néha hibázott, most már majdnem tökéletes.”



Surert ezután megkérdezték, hogy hiszi-e, hogy Verstappen 2021-ben megszerzett bajnoki címe jobb versenyzővé tette őt.



„Igen, igen, határozottan. Mert szerintem elmúlt a nyomás. Csak tudja, hogyan kell csinálni” – mondta.



Az egykori pilóta ezt követően azt is elárulta, kit ültetne be Verstappen mellé az álomcsapatába.



„Azt hiszem, George Russell a második pilóta, akit választok."



„Norris és Russell között vacillálok, de úgy gondolom, hogy Norris minden évben fejlődött, míg Russell már az első évében lenyűgözött, amikor a Williamsszel versenyzett. Volt ez a plusz, most bebizonyíthatja. Szerencsétlen, hogy a Mercedes nem nyer. Ne felejtsd el, hogy magas és nehezebb, mint a többi pilóta. Szerintem egy kis hátránnyal vezet, és ennek ellenére fantasztikus.”

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor