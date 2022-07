AZ FIA, a Forma-1 és a Mercedes is elítélte a korábbi világbajnok Nelson Piquet-t, amiért rasszista kifejezéseket használt Lewis Hamiltonnal kapcsolatban.



Piquet, aki 1981-ben, 1983-ban és 1987-ben világbajnok volt, egy interjúban a „neginho” (kis néger) portugál szót használta a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonra. A rasszista megjegyzések miatt többen felháborodtak. Több hivatalos szervezet is nyilatkozatot adott ki, és közösségi oldalán az érintett is reagált.



„A diszkriminatív vagy rasszista nyelvezet semmilyen formában nem elfogadható, és nincs szerepe a társadalomban. Lewis sportágunk hihetetlen nagykövete, és tiszteletet érdemel. Fáradhatatlan erőfeszítései a sokszínűség és a befogadás növelése érdekében sokak számára tanulságosak lehetnek, és mi elkötelezettek vagyunk az F1-ben” – írta közleményében a Forma-1.



Hamilton csapata a Mercedes is reagált.

„A leghatározottabban elítéljük bármilyen rasszista vagy diszkriminatív nyelvezet használatát. Lewis a sportunkban a rasszizmus elleni küzdelem élére állt, és ő a sokszínűség igazi bajnoka a pályán és azon kívül is. Együtt közös elképzelésünk van egy sokszínű és inkluzív motorsportról, és ez az incidens rávilágít annak alapvető fontosságára, hogy továbbra is törekednünk kell egy szebb jövőre.”



Piquet már korábban is tett ellentmondásos megjegyzéseket, de a legutóbbi nyilatkozata az egész F1-es közösségben nagy reakciót váltott ki.

Az FIA az üggyel kapcsolatban a következőket mondta:



„Az FIA határozottan elítél minden rasszista vagy diszkriminatív nyelvhasználatot és magatartást, amelynek nincs helye a sportban vagy a szélesebb társadalomban. Szolidaritásunkat fejezzük ki Lewis Hamiltonnak, és teljes mértékben támogatjuk az egyenlőséget, a sokszínűséget és az autósportban való befogadás iránti elkötelezettséget.”

The FIA strongly condemns any racist or discriminatory language and behaviour, which have no place in sport or wider society. We express our solidarity with @LewisHamilton and fully support his commitment to equality, diversity and inclusion in motor sport.



A bántó megjegyzések kapcsán maga az érintett is megszólalt.



„Ez több, mint nyelv. Meg kell változnia az ilyen archaikus gondolkodásmódnak. Egész életemben ezek az attitűdök vettek körül, és az egész életemet megcélozta. Rengeteg idő volt a tanulás. Eljött a cselekvés ideje” – írta a Twitterén Hamilton.



It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action.