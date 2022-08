Sebastian Vettel azután jelentette be visszavonulását, hogy az Aston Martin megkérte, hozzon döntést, állítja az elismert F1-es sportújságíró, Tobias Gruner.

A hivatalos közlemények és nyilatkozatok szerint az Aston Martin nagyon meglepődött Vettel bejelentésén, ahogyan Mike Krack csapatfőnök nem sokkal korábban elmondta, nem volt B-tervük, ha Vettel mégse folytatja.

Gruner szerint azonban ez csupán porhintés. Az újságíró úgy tudja, az Aston Martin már hetekkel ezelőtt egyeztetett Alonsóval, így számukra fontos volt, hogy Vettel döntést hozzon még a nyári szünet előtt.

Ahogyan azt képek is bizonyítják, Alonso és Lawrence Stroll, az Aston Martin istálló tulajdonosa szombaton találkoztak a paddockban, a pletykák szerint ekkor került véglegesítésre a spanyol szerződtetése.

Az Alpine erről az egészről semmit nem tudott, Alonso velük is folytatott tárgyalásokat. Edd Straw szerint itt a szerződés hosszán ment a huzavona. A francia istálló úgy gondolta, kezükben tartják a lapokat, Vettel visszavonulása viszont felborított mindent.

Alonsónak ezzel lett egy életképes alternatívája, az Aston Martin pedig megadta neki azt a többéves szerződést, amit az Alpine nem akart, mivel ők úgy számoltak, hogy 1-2 éven belül átadják a stafétát Piastrinak.

Ezeknek a csapatok és versenyzők körüli pletykák mindig könnyen szárnyra kelnek, a valóságalapjuk azonban bizonytalan, ezért kéretik fenntartásokkal kezelni a fentebb említett két újságíró szavait.

