Kilencedikként a francia Alpine Forma-1-es csapata mutatta be hétfőn az idei világbajnoki sorozatra tervezett versenyautóját.

A Renault tulajdonában lévő istálló A522 kódnévre hallgató versenygépe - akárcsak a korábban bemutatott járművek - az új szabályoknak megfelelően készült, azaz látszik rajta az egyszerűsített első és hátsó szárny, valamint a nagyobb, 18 col átmérőjű kerekek.

Az autó festése az új főszponzor miatt a megszokott sötétkék szín mellett rózsaszín betéteket tartalmaz.



"Minden téren folyamatosan fejlődni akarunk, hogy a következő években a bajnoki címért harcoljunk" - nyilatkozta Laurent Rossi ügyvezető igazgató, hozzátéve, az Alpine célja, hogy az új éra első 100 futamán belül a vb-trófeáért küzdjön, immár a múlt héten kinevezett új csapatfőnök, az Aston Martintól szerződtetett Otmar Szafnauer vezetésével.

One more thing… Why have one livery, when you can have Introducing our BWT season opener spec livery.#A522Launch pic.twitter.com/demeoTcqvu