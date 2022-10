2023-ban Nyck de Vries veszi át az Alpine-hoz távozó Pierre Gasly helyét az Alpha Taurinál. A megüresedő hellyel kezdetben több pilótát szóba hoztak. Az istálló csapatfőnöke, Franz Tost nemrég elárulta, végül miért a holland lett a befutó.



Miután bejelentették, hogy Pierre Gasly csatlakozik az Alpine-hoz a következő szezonban, az Alpha Tauri a Japán Nagydíjon megerősítette, hogy a Mercedes tartaléka, Nyck de Vries fogja átvenni a francia helyét a következő szezonban.

A 2019-es Forma-2-es világbajnok és Forma-E-világbajnok esetleges csatlakozása már az egész szezonban lógott a levegőben, kezdetben azonban úgy tűnt, a Williamsnél köthet ki. Ezen kívül a Mercedes, a Williams és az Aston Martin kívánságlistáján is szerepelt, ám végül nem ezek a csapatok lettek a befutók.



De Vries akkor hívta fel magára igazán a figyelmet, amikor az utolsó pillanatban beugrott a vakbálgyulladással kórházba kerülő Alex Albon helyére, ahol először bejutott a Q2-be, majd pontot szerzett a futamon, ezzel a csapat idei legjobb eredményét elérve.

Az AlphaTauri főnöke, Franz Tost elismerte, hogy a holland monzai teljesítménye fontos szerepet játszott a döntésükben, ám hangsúlyozta, nem ez nyitotta fel a szemüket.



„Ez nagy hatással volt ránk, mert megmutatta a benne rejlő lehetőségeket” – mondta Tost.



„Fantasztikuan versenyzett, nem hibázott, ezért könnyű döntés volt őt szerződtetni. Monza fontos volt, de nem ez nyitotta fel a szemünket, mert Nyck korábban is a radarunkon volt.”



„A Red Bull úgy döntött, hogy 2024-től nem Pierre Gaslyval versenyez, ez pedig arra sarkalt minket, hogy leigazoljuk Nyck de Vries-t, aki elég jól fog illeszkedni a csapatba.”



A csapattal korábban a szuperlicenccel nem rendelkező Colton Hertát és a Haas-nál versenyző Mick Schumachert is szóba hozták. Tosttól azt is megkérdezték, utóbbi helyett miért esett a hollandra a választásuk.



„Mert gyors!” – kiáltott fel Tost.



„Ismerem a történelmét, láttam gokartozásban, 2010-ben és '11-ben Európa- és világbajnokságot nyert gokartban, majd minden kategóriában igazán sikeres volt, ahol versenyzett. Megnyerte a Formula Renault-t, a Forma 2-t, a Forma-E-t, ezért úgy gondolom, hogy nagyon magasan képzett pilóta, és megérdemli, hogy szerepeljen a Forma-1-ben. Nagyon várjuk, hogy az autónkban ülhessen” – tette hozzá.



A csapatfőnök arról is beszélt, hogy tapasztalatlansága ellenére sokat vár új pilótájától.



„Azt várom tőle, hogy 2023-ban az első futamtól kezdve nagyon versenyképes lesz. Sokat várok Nycktől, mert van tapasztalata olyan versenykategóriákban, ahol versenyeket és bajnokságokat nyert, és ha az autó jól működik, akkor úgy gondolom, hogy sikeres évünk lesz” – zárta szavait.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor