A Forma-1-es jövőjével kapcsolatos találgatásokat követően Zhou Guanyu az Alfa Romeónál marad Valtteri Bottas mellett az F1 2024-es idényben.

Bár Zhou az Alfa Romeónál és a Forma-1-ben töltött második szezonjában általában lenyűgöző teljesítményt nyújtott, a Sauber junior és a Forma-2-es bajnoki címre pályázó Théo Pourchaire személyében komoly fenyegetést jelentette a csapatnál betöltött szerepére.

Zhou azonban most már nyugodtan pihenhet, hiszen a jövője 2024-re is biztosított, mivel a csapat úgy döntött, hogy Bottas mellett őt is megtartja a változatlan pilótafelállásban.

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365