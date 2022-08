Fernando Alonso csapatváltása mindenkit sokkolt, szinte senki nem számított rá, hogy elhagyja az Alpine-t egy papíron gyengébb Aston Martinért.

A 41 éves pilóta számára azonban új csapatánál sem lesz kolbászból a kerítés, derült ki a PlanetF1 cikkéből. A spanyolt mindenki egyenrangúnak fogja kezelni csapattársával, Lance Strollal.

Ezt Mike Krack is megerősítette, aki arról is beszélt, hogy a pilóta a tárgyalások során még csak nem is kért tőlük semmi hasonlót.

„Fernandót maga a lehetőség győzte meg, hogy egy olyan csapat tagja lehet, ami fejlődik és valódi előrelépést tud elérni.”

Alonso Sebastian Vettelt váltja az Astonnál, aki bejelentette, hogy befejezi profi pályafutását a szezon végeztével.

Fotó: Dan Mullan/Getty Images