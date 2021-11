A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap az első Forma-1-es Katari Nagydíjat, ezzel nyolc pontra csökkentette hátrányát a vb-pontversenyben.

A 36 éves Hamiltonnak ez az idei hetedik és pályafutása 102. futamgyőzelme. A címvédő mögött nagy riválisa, az összetettben élen álló holland Max Verstappen (Red Bull) zárt másodikként, míg a dobogó alsó fokára a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, az Alpine spanyol versenyzője állhatott fel.



A rajtnál Hamilton nem hibázott, gond nélkül megtartotta az első helyet, mögé Alonso és Pierre Gasly (Alpha Tauri) sorolt be másodiknak és harmadiknak. A büntetés miatt hetedik helyről startoló Verstappen már a rajtnál három pozíciót javított, majd rövidesen a második helyre jött fel.



A 10. körben Hamilton csaknem hat másodperces előnnyel vezetett Verstappen előtt, harmadikként Alonso száguldott. A Red Bull a 18. körben hívta be Verstappent a boxba kerékcserére, egy körrel később Hamilton is friss abroncsokat kapott, a sorrend pedig a dobogós helyeken nem változott.



Féltávnál Hamilton magabiztosan állt az élen, sikerét semmi sem veszélyeztette, ahogy Verstappen második helyezése is betonbiztosnak tűnt. A dobogó alsó fokáért Valtteri Bottas (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull) és Alonso küzdött egymással, de ebből a küzdelemből defekt miatt Bottas hamarosan kiszállt.



A 42. és a 43. körben újfent kerékcserékre került sor, előbb megint Verstappen járt a boxban, majd Hamilton is megkapta autójára az új gumikat. Pérez a harmadik helyről szintén kiállt a boxba, majd a hajrában megpróbálta visszaszerezni pozícióját, de nem sikerült neki, a dobogó alsó fokára az egy boxkiállásos stratégiát választó Alonso állhatott fel. A kétszeres világbajnok spanyol versenyző ezt megelőzően legutóbb a 2014-es Magyar Nagydíjon állt dobogón.

PODIUM FEELS



It's been seven years since @alo_oficial celebrated like this in parc ferme - what a moment! #QatarGP #F1 pic.twitter.com/4htTYPlRpu — Formula 1 (@F1) November 21, 2021



A vb két hét múlva, az F1 történetének első Szaúdi Nagydíjával folytatódik.

Végeredmény, Katari Nagydíj, Doha (57 kör, 306,66 km, a pontszerzők):

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:24:28.471 óra

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 25.743 másodperc hátrány

3. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 59.457 mp h.

4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:02.306 perc h.

5. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:20.570 p h.

6. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:21.274 p h.

7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:21.911 p h.

8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:23.126 p h.

9. Lando Norris (brit, McLaren) 1 kör h.

10. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 1 kör h.

leggyorsabb kör: 1:23.196 perc, Verstappen (57. kör)

pole pozíció: Hamilton

A vb-pontversenyek állása 20 futam után (még 2 van hátra):

versenyzők:

1. Verstappen 351,5 pont

2. Hamilton 343,5

3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145,5

8. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 105

9. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 34

14. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 20

15. George Russell (brit, Williams) 16

16. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (kanadai, Williams) 7

18. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 1



csapatok:

1. Mercedes 546,5 pont

2. Red Bull 541,5

3. Ferrari 297,5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. Alpha Tauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

