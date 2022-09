A McLaren egykori szerelője, Marc Priestley azt állítja, hogy Fernando Alonso egyszer készpénzzel teli borítékot adott nekik, annak érdekében, hogy a szerelők előrébb helyezzék őt, mint Lewis Hamiltont.



Hamilton és Alonso mindössze egy évig voltak csapattársak, de ez is elég volt arra, hogy borsot törjenek egymás orra alá. Amikor a fiatal brit megérkezett a McLarenhez, sokan úgy gondolták, ő lesz az, aki asszisztálni fog Alonso újabb világbajnoki címének megszerzéséhez. Hamilton azonban nem így gondolkodott és rögtön bebizonyította, nem másodhegedűsnek jött.



Alonso a Hungaroringen már nem tudta palástolni frusztrációját, és az időmérő alatt szándékosan megállt a boxban, hogy ezzel akadályozza Hamiltont. Nemrég az is kiderült, hogy a spanyol nem csak a pályán vetett be mindent annak érdekében, hogy kereszteb tegye társának.

A PitStop podcastban a McLaren egykori szerelője, Marc Priestley elmondta, hogy egyszer átadtak neki egy barna borítékot, benne 1500 euróval.



„Fernando egyik taktikája az, hogy a garázsban megpróbálja az egész csapatot a saját oldalára állítani” – mondta a 45 éves szakember.



„Megpróbálta kiharcolni az irányítást. 2007-ben volt egy pillanat, amikor Fernando Fernando menedzsere vagy az edzője készpénzzel teli kis barna borítékokat osztott ki mindenkinek, aki nem segített Lewis autójában."



„Mindannyian kaptunk ilyen kis barna borítékokat, és emlékszem, amikor felnyitottam az egyiket, 1500 euró volt benne vagy valami ilyesmi.”



„Annyira fura volt, kaptunk egy barna borítékot, megköszöntük, majd az átadó eltűnt és a mi dolgunk maradt, hogy megnézzük mi van benne. Az pedig szó szerint dugig volt készpénzzel.”



„Elkezdtem körülnézni, és azt láttam, hogy ez teljesen beindította a kollégákat. Kinyitottad a tiédet? Mennyit kaptál? – Ez kezdett terjengeni a csapat körül és egyedül Lewis szerelői maradtak hoppon.



„Hirtelen elkezdett felvillanni bennünk, hogy mi történt itt. Tudtuk, hogy Alonso támogatást akar szerezni, és az ő oldalára akarja állítani az embereket, hogy támogassák ebben az intenzív csatában, amelyben részt vettek."



A taktika azonban sikertelennek bizonyult, mivel a csapat felfedezte a turpisságot és arra késztette a szerelőket, hogy a készpénzt jótékony célokra ajánlják fel.



„Egyrészt azt lehet mondani, hogy okos taktika volt, de a végén a csapat nyilvánvalóan rájött a dologra, és arra késztetett minket, hogy az egészet jótékony célra áldozzuk, ami rendben is volt, de ez egy kis betekintést nyújtott a két fél eltérő gondolkodásmódjába.”



„Lewis különböző dolgokat csinált, ő kis játékokat játszott a médiával, mindannyian csináltak jó és rossz dolgokat. Egyikünk sem tökéletes, de az, ahogyan a legjobb Forma-1-es pilótaként dolgoztak, más volt, mindketten nagyszerű eredményeket értek el. A maguk különböző módján, de nagyon eltérő megközelítéssel.”



A Hamilton-Alonso rivalizálás csak egy szezonig tartott, mielőtt az utóbbi átigazolt a Renault-hoz. A sportág két veteránja most már jobb viszony van.

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images