Fernando Alonso visszatért, de nem így tervezte a Bahreini futamát, miután a 34. körben végleg ki kellett állnia a versenyből fékproblémája miatt.

Alonso azért megmutatta, hogy nagyon is van még helye a száguldó cirkuszban, hiszen a versenynek volt olyan szakasza is, amikor a 7. helyen állt.

"Még mindig nem vagyok száz százalékos. Néhány csatát megnyertem, de kell még egy kis önbizalom minden szempontból. Rengeteg minndeben kell még fejlődnöm, olyan apró hibákat követtem el, amiket idővel ki tudok javítani. Az autónak még fejlődnie kell a következő versenyeken, és remélem folyamatosan tudunk majd előrelépni" - mondta Alonso.



"Számomra ez is egy jó nap volt. A himnusz, a csapattagok, a rajtrácson töltött hűvös pillanatok, azok az első körök harcban állva a többi autóval, adrenalin, ezek mind elképesztő érzések. A szívem folyamatosan gyorsabban dobogott, és bánom, hogy nem tölthettem több időt a pályán. Azt hiszem, nincs sok időnk belerázódni, vannak páran, akik most váltottak csapatot. Saniz, Ricciardo és Vettel számára is az idő jelenti a megoldást. Mindenkinek idő kell, hogy átálljon, és ezt szorozzák meg két és fél évvel az én szemszögemből nézve. Biztos vagyok benne, hogy öt vagy hat futam után még ennél is jobb leszek."



