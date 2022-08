Pedro de la Rosa úgy véli, hogy Fernando Alonso nem a pénz, hanem a kihívás miatt írt alá az Aston Martinhoz.



A spanyol versenyző a következő szezonban az Aston Martin színeiben versenyez majd, miután az istálló szerződtette őt a hamarosan visszavonuló Sebastian Vettel helyére. Az Alpine-tól átigazoló versenyző döntése, a két csapat jelenlegi formáját nézve, némi meglepetést okozott. Alonso honfitára, Pedro de la Rosa szerint azonban a versenyzőt, nem csak a jövedelmező szerződés motiválja.



„Egy pilóta számára az a legfontosabb, hogy előbb-utóbb egy nyertes projektbe kerüljön” – mondta a La Cadena SER rádiónak.



A korábbi versenyző szerint érkezése a csapat mérnöki stábjának megerősödését is eredményezi majd.



„Mérnökként a legjobb projekthez fogsz menni, nem ahhoz, amelyik a legjobban fizet. Érkezése azt jelenti, hogy több tehetséget vonz be egy ambiciózus projektbe.”



Az egykori pilóta azt is elárulta, hogy Alonso neve korábban fel sem merült az Aston Martinnál, mint lehetséges opció.



„Reggel küldtek nekünk egy e-mailt, nem sokkal azelőtt, hogy megjelent volna a hír a médiában. Belső berkekben szóba került [Mick] Schumacher vagy [Nicholas] Latifi, nem gondoltam volna, hogy Alonso fog jönni. Azt hittem, Alpine-nál marad. Megdöbbentő és nehéz elhinni, de ez a valóság!”

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor