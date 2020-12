A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) külön engedélyének köszönhetően részt vehet a fiatal Forma-1-es versenyzőknek fenntartott tesztnapon a Renault-val a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, aki jövőre visszatér az F1-es mezőnybe.

A 39 éves spanyol pilóta a december 15-én, Abu-Dzabiban sorra kerülő teszten vezetheti a Renault-t, a francia istálló csapatfőnöke, Cyril Abiteboul pedig köszönetet mondott a FIA-nak ezért a lehetőségért.



"Ezzel a döntéssel a FIA elismerte elkötelezettségünket az ifjú versenyzők iránt, valamint Fernando erőfeszítéseit a fiatal pilóták karrierjének egyengetésében" - jelentette ki Abiteboul.



A decemberi teszten lesznek még Alonso mellett más tapasztalt versenyzők is a pályán, így Sebastien Buemi (Red Bull) és Robert Kubica (Alfa Romeo), ők azonban a következő idényben sem állnak majd rajthoz az F1-es futamokon. Nem úgy a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, valamint az ausztrál Daniel Ricciardo, akik most nem tesztelhetnek, csak a szezont megelőző háromnapos hivatalos gyakorláson vehetnek részt. Ezen a teszten ugyanis a szabályok szerint csak olyan versenyzők vezethetnek, akik kettőnél több nagydíjon nem indultak el.



Alonso 2018-ban, a McLaren színeiben versenyzett legutóbb az F1-ben, 2005-ben és 2006-ban világbajnok volt, pályafutása során 311 GP-n indult. Versenyzett már az Indy 500-ason, kétszer volt győztes csapat tagja a Le Mans-i 24 órás versenyen, és indult a Dakar-ralin is.



A Renault-t, amellyel jövőre rajthoz áll, eddig egyszer, októberben, egy filmfelvétel alkalmából vezette Barcelonában.

Borítókép: Mario Renzi - Formula 1/Formula 1 via Getty Images