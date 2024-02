Február 12-én hivatalosan is elkezdődik a 2024-es szezon Fernando Alonso és az Aston Martin csapata számára, amikor is felfedik az AMR-24-es megjelenését és újdonságait, a második zöld autót, amelyet a spanyol vezet, és amely lehet, hogy az utolsó lesz.

„Először eldöntöm, hogy tovább akarom-e folytatni teljes odaadással, amit az F1 megkövetel. Meg kell értenem, hogy mit akarok csinálni. Amikor a versenyek elkezdődnek, leülök az Aston Martinnal és mindent végiggondolok, ott fogok dönteni” – jelentette ki Alonso a spanyol sajtó egy csoportjával tartott beszélgetés során: A versenyző szerint:

„Ha nem sikerül megegyeznünk, és én folytatni akarom, kiváltságos helyzetben vagyok, vonzó más csapatok számára: csak egy világbajnok áll rendelkezésre, az én vagyok.”

A MARCA kérdésére, hogy volt-e már kapcsolatfelvétel valamelyik kérő, Fernando biztosította, hogy „jelenleg nem kérdezték meg közvetlenül, bár biztosan van általános érdeklődés, hogy mi a helyzetem és az elképzelésem a jövőre nézve.” A Mercedesről viszont egy szót sem akart szólni.

„Az előszezoni teszteken a legjobb eredményeket nyújtottam, összehasonlítva más évekkel, így feltételezem, hogy ezen a részen 48 vagy 50 éves koromig bírnám... de majd meglátjuk, hogy a többi részem is akarja-e folytatni még jövőre is. Jelenleg azt mondhatnám, hogy a dolgok 50-50 százalékra állnak, mert szórakozásból nem akarok tovább vezetni csak akkor, ha 200%-ot tudok adni a csapatnak, szóval majd meglátjuk.” – tette hozzá.



AMR24 Reveal | Hyper-focus



One team of many. One shared objective.



This is #AMR24. This is hyper-focus. pic.twitter.com/Cux5XCeD90