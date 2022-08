Fernando Alonso szerint Lewis Hamilton nem először ütközött össze valakivel úgy, mint vele a Belga Nagydíjon.



A hétszeres világbajnok brit a Belga Nagydíj rajtját követően megpróbálta megkerülni az Apline-ban ülő Fernando Alonsót, ám nem hagyott elég helyet a spanyolnak, így a két autó összeütközött. A karambol hatására Hamilton autója a magasba emelkedett, majd olyan erővel ért talajt, hogy a brit nem tudta folytatni a versenyt.

Drama on the opening lap at Spa! #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/R2oP9Gm13P