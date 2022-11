A francia csapat nagy erőkkel küzd azért, hogy elcsípje a negyedik helyet a konstruktőri rangsorban.



Amellett, hogy az Alpine-t folyamatosan megbízhatósági problémák sújtják, a Brazil Nagydíj sprintfutamán a két pilótának hála kerültek nehéz helyzetbe.

A „kisfutam” során a két autó összeért, az esetet követően pedig Alonsót hozták ki felelősnek. Az esetnek hála az Alpine két pilótája csak a 17. és 18. helyről rajtolhatnak, ez pedig óriási lehetőség a McLaren előtt, akik csak pár pontra vannak lemaradva tőlük összetettben.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSkySportsF1%2Fstatus%2F1591548873926811648&widget=Tweet

„Nagyon csalódottak vagyunk a történtek miatt, mivel ez rossz helyzetbe hozott minket. Nagyon szoros a verseny és több, mint 1000 alkalmazott küzd nap mint nap a negyedik helyért.”

„Őszintén szólva, Estebannak és Fernandónak jobban hozzá kéne járulni ehhez a közös célhoz. Ez alkalommal mindkét pilóta cserben hagyta a csapatot.”

The golden rule of Formula 1 was broken by the Alpine drivers today....



Here's what Fernando Alonso and Esteban Ocon both had to say on their contact #BrazilGP #F1Sprint https://t.co/QoCnDKK0B2