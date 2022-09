A nyári szünet előtt nagy meglepetésre az Aston Martin bejelentette, hogy a visszavonuló Vettelt Fernando Alonsóval pótolják 2023-tól kezdődően.

A 41 éves spanyol kétéves szerződést kapott az istállótól. Alonsóról köztudott azonban, hogy nagyon pontosan megköveteli, hogy mit szeretne egy csapattól.

Erre a korábbi F1-es pilóta, a jelenleg kommentátorként dolgozó Marc Surer hívta fel a figyelmet.

„Teljesen motivált, érdekli a csapat, és igen, ő egy vérbeli politikus. Azoknál a csapatoknál, ahol korábban volt, mindig „hullottak a fejek” – utalt a várható elbocsájtásokra Surer. – „Meglátjuk, mi fog történi az Astonnál.”

Surer beszélt arról is, hogy habár két karakán emberről beszélünk, szerinte Alonso és a csapat tulajdonosa, Lawrence Stroll remekül kijönnek majd.

„Szerintem ők hasonlóan vannak bekötve. Csak a siker lebeg előttük. Stroll nem fogja bánni, ha Alonso kicsit rálép a gázra a csapaton belül is, mivel ők ketten egy irányba húznak.”

A csapatfőnök, Mike Krack is várja Alonso érkezését, és készül is a spanyol stílusára. Korábbi elmondása szerint várja, hogy Alonso kényelmetlen kérdéseket tegyen majd fel nekik, mivel ez jobb eredményekhez vezet majd.

Fernando Alonso will be "challenging" for Aston Martin when he joins them next year, says team boss Mike Krack #F1 pic.twitter.com/cxy2k5UtDA