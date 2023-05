Továbbra sem teljesen biztos mi lesz Lewis Hamilton sorsa a 2024-es Forma-1-es évadban, de úgy tűnik, Fernando Alonso szívén viseli vetélytársa sorsát, hisz egyértelmű véleménye van arról, minek kell történnie.

„Mindig azt mondja, hogy együtt nyernek és vesztenek a csapattal. Szóval akkor most, hogy nem arat győzelmet, maradnia kell” – szögezte le a kétszeres világbajnok.

A brit versenyző egyébként állítólag már nincs messze attól, hogy hosszabbítson, de hivatalos bejelentés jelen sorok írásáig nem érkezett. A Ferrari érdeklődéséről lehetett hallani, de a vörösök csapatfőnöke azt mondta, nem ajánlottak kontraktust Hamiltonnak.

