Az Alfa Romeo olasz autógyár és a svájci székhelyű Sauber meghosszabbította a Forma-1-es együttműködését.

A csapat Alfa Romeo néven szerepel az utóbbi három világbajnokságon, és most újabb, több évre szóló szerződést kötöttek a felek. A Forma-1 jelentős szabályváltozásokon megy keresztül a következő évig, miközben tárgyalások folynak arról, hogy 2025-től milyen típusú erőátvitelt használjanak. Várhatóan a V6-os motorok maradnak, de az eddiginél több elektromos összetevővel.

