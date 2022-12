David Coulthard szerint Verstappen második világbajnoki címének megszerzése egyáltalán nem biztos, hogy azt jelenti, új korszak kezdődik a Forma-1-ben.



Max Verstappen 2021-ben egy végletekig kiélezett csatában, a szezonzáró utolsó körében biztosította be a világbajnoki címét. 2022-be jóval könnyedebben szerezte meg a bajnoki címet. Bár az évad elején még úgy tűnt, nagy harcot kell majd vívnia a Ferrari pilótáival, végül a szezon vége előtt 4 futammal már címvédést ünnepelhetett.



A szezon második felében már a Mercedesek is magukra találtak, a Ferrarinál pedig minden bizonnyal sokat dolgoznak majd azon, hogy kijavítsák azokat a hibákat, amiket idén elkövettek, így Verstappennek jövőre várhatóan már sokkal nehezebb dolga lesz. A Red Bull versenyzőinek helyzetét tovább nehezíti, hogy az istállónak 10 százalékkal kevesebb ideje lesz a tesztelésre, mint a többi csapatnak, mivel a 2021-es szezonban átlépték a költségvetési plafont.



Az egykori pilóta, David Coulthard úgy gondolja a Red Bull fejlesztései a továbbiakban már nem lesznek olyan sikeresek, így nem Verstappen lesz az, aki egy újabb korszakot ural majd.



„A Verstappen-korszaknak két bajnoki cím után vége is lehet” – mondta a Formule1.nl-nek.



„Nem azért, mert nem egy zseniális pilóta, de lehet, hogy nem lesz olyan autója a következő szezonokban, amellyel a címekért versenyezhet. Ezt senki sem tudja előre” – tette hozzá.

Borítókép: Jakub Porzycki/NurPhoto a Getty Images