Daniel Ricciardo exfőnöke beváltotta igéretét.

A 2020-as Forma-1-es szezonban egy világot tartott lázban, hogy Daniel Ricciardonak sikerül-e megszereznie az első dobogóját a Renault színeiben, akkori csapatfőnöke, Cyril Abiteboul ugyanis fogadást kötött a pilótával, ha sikerül neki, tetováltat magára valamit.



Az ausztálnak végül a duplázás is összejött. Az Eifel Nagydíjon és az Emilia Romagna Nagydíjon is harmadik helyen végzett. Abiteboul sorsa tehát eldőlt, így 2021-ben már az tartotta lázban a rajongókat, vajon mikor kerül sor az akcióra. A tetoválás elkészültét nemcsak a koronavírus terjedése hátráltatta, hanem az is, hogy a csapatfőnök idő közben távozott.



Ugyanakkor meglepődtünk volna, ha valami, amit Daniel Ricciardo a fejébe vesz, nem valósult volna meg. Úgy tűnik ezt Abiteboul is belátta és egy évvel a győzelmet követően beadta derekát egykori versenyzőjének.



A tetoválás folyamatáról egy videó is készült, amelyben a nézők számos vicces pillanat szemtanúi lehetnek.

Az egyik ilyen az volt, amikor az exfőnök feleségével telefonálva megosztotta, a pilóták szerződését nyélbe ütni jóval könnyebb ennél.



Vidám percek voltak azok is, amikor Abiteboul a mintára pillantott. Az egyezség szerint ugyanis a tetoválás helyét és méretét a csapatfőnök, míg a mintáját Ricciardo választhatta ki. A pilóta egy fél Renault-jelbe rejtett el egy méhészborzról készült grafikát, mivel ez a versenyző egyik beceneve.



Utóbbit nem tudta értelmezni Abiteboul és meglepődötten kérdezte meg: ez egy f*sz?









Ricciardonak és tetováló barátjának végül sikerült meggyőzniük őt, hogy ilyesmiről szó sincs, így kezdődhetett a munka.



Maga a folyamat sem telt nevetés nélkül, mivel Abiteboul az első szúrások után közölte, olyan mintha félbe vágnák a lábát.



Egy biztos, a videó és a tetoválás a rajongókon túl a főnök-pilóta párosnak is örök élmény marad.



Borítókép: Twitter.com/Formula1