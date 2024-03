A hétvégi Szaúd-arábiai Nagydíj előtt a Red Bull egy rekordösszegű, több mint 200 millió dolláros ruházati szerződést kötött a Castore precíziós sportruházati márkával.

Az üzlet a legnagyobb a maga nemében az F1 történetében, és a Milton Keynes-i székhelyű csapat és a Castore tavalyi szezon elején kezdődött együttműködésének a kiterjesztése.

Az üzlet kapcsán Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke és vezérigazgatója így nyilatkozott: „A Castore-ral való együttműködésünk tavalyi kezdetétől fogva tudtuk, hogy olyan partnerre találtunk, akinek az innováció és a fejlett mérnöki munka iránti elkötelezettsége megegyezik a miénkkel, és a teljesítményjavulás érdekében beléjük vetett bizalmunk az elmúlt 12 hónap során csak tovább erősödött, és ehhez a rekordot jelentő új megállapodáshoz vezetett.”

„Örülünk annak is, hogy a Castore csapatba vetett bizalma kiterjedt az F1 Akadémián végzett tevékenységeinkre is. Ez is egy úttörő kezdeményezés, és az, hogy Castore a fedélzeten van, hogy segítse versenyzőinket ebben a sorozatban, hatalmas bónusz” – folytatta Horner.

We're thrilled to be extending our partnership with @CastoreEngland in a record-breaking new deal.



Castore will be providing performance athletic wear to both ORBR and the Red Bull Academy Programme.



