Kétségtelen tény, hogy a Red Bull Forma-1-es dominanciájának egyik legfőbb sikerkovács Adrian Newey hosszú ideje. Nem csoda hát, hogy a riválisok időről-időre megkörnyékezik, csatlakozzon inkább hozzájuk.

Piero Ferrari alelnök most arról beszélt, hogy nem csak Jean Todt, de Luca di Montezemolo ajánlatát is elutasította a tervezőzseni korábban.

„Nemet mondott Montezemolo-nak és Todt-nak is” – árulta el az Autosprint magazinnak.

„Úgy látszik, nem akar elköltözni, szeretne inkább Angliában maradni. És mindettől eltekintve, amellett, hogy kiváló készségekkel rendelkezik, nem egyedül csinálja. Nagyon jó emberek veszik körbe.”

Az osztrákok sikerszériája idén is folytatódik, eddig csak az ő autójuk nyert versenyt, ami Piero szerint annak is köszönhető, hogy a csapat rendkívül jól ért ahhoz, hogy erős és gyors versenyautókat építsen – legyen szó akár a Sebastian Vettel nevével fémjelzett időszakról, vagy a mostaniról, ahol Max Verstappen már két világbajnoki címnél tart, Adrian Newey zsenijének is köszönhetően.

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365