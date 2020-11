Bár Kimi Raikkönen a zárkózottabb pilóták közé tartozik, néha azért betekintést enged a családja életébe, a szurkolók legnagyobb örömére. Nemrég egy videóban mutatta meg, miként várja haza őt két gyerkőce egy-egy verseny után, most pedig a karácsonyi készülődésükbe kukkanthatunk be, egy reklám segítségével.



Az Alfa Romeo pilótájának felesége a finn Gugguu márkával együttműködve, divattervezőként is dolgozik. A gyermekruhák készítésével foglalkozó cég ezúttal más szerepben is számított Minttu Raikönnenre, hiszen családjukkal készítették el a legújabb reklámjukat.



A meseszép kisfilm elején a kicsi Robin levelet ír a mikulásnak, melyben azt kívánja, bárcsak az erdő állatai is kapnának ajándékot. Eközben Rianna édesanyja segítségével némi elemózsiát rejt a kis zsákokba. Nem sokkal ezt követően az egész család elindul a hóval fedett erdőbe, útjukon pedig a finn állatvilág kíséri őket. A szarvasoknak, rókáknak és farkasoknak a szívmelengető simogatások mellé egy-egy finom falat is jut.

A család hosszú sétával jut el a kis fakunyhóig, ahol leteszik a gondosan becsomagolt levelet is. Amikor a télapó megtalálja az üzenetet, elérzékenyülve olvassa Rianna és Robin üzenetét, amiben ez áll: Mi mind azt kívánjuk, hogy mindenkivel együtt élhessük meg a karácsonyt.

A videó megnézése után az önök otthonába is garantáltan beköltözik a szeretet és a reményteljes várakozás hangulata.



