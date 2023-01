Az AlphaTauri főnöke, Franz Tost úgy véli, hogy a német motorsportnak szüksége van Mick Schumacherre.

2022-ben két német pilóta szerepelt a Száguldó Cirkuszban, Mick Schumacher és Sebastian Vettel révén, 2023-ra azonban ez a szám egyre csökken. Előbbi pilótát honfitársa, Nico Hülkenber váltja a rajtrácson, míg Vettelt a visszavonulása miatt nem láthatjuk majd. Tíz évvel ezelőtt még a versenyzők közel negyede német volt, és az ország képviselői a legjobbak közé tartoztak, így furcsa belegondolni, hogy mennyire közel állunk ahhoz, hogy egyetlen német se legyen a rajtrácson.



Franz Tost szerint ahhoz, hogy a dolgok jó irányba mozduljanak el, mindenképp szükség lenne arra, hogy Mick Schumacher visszakerüljön a rajtrácsra.



„Németország el volt kényeztetve” – mondta az Auto Bildnek.



„Ez még a futballban is érezhető. Meggyőződésem, hogy a legutóbbi világbajnokságon tapasztalható érdeklődés hiányának a válogatott gyengébb eredményeihez is köze volt. Ha bejutottak volna a döntőbe, fél Németország követte volna a katari meccseket is. Egy dolog biztos: az embereknek hús vér hősökre van szükségük.”



„Mick karrierje határozza meg a németek érdeklődést. Nico Hülkenberg erre egyedül nem képes. Csak a hősök váltanak ki fellendülést.”



„A második példa Boris Becker. Előtte a tenisz iránti érdeklődés inkább a jómódú polgárok számára volt fenntartva. Ez Boris és Steffi Graf sikerével hirtelen megváltozott. Hirtelen minden gyerek teniszezni akart” – mondta, majd visszatért Schumacherre.



„Ő lehetett volna az új hős, de sajnos egyelőre kiesett a Forma-1-ből. Kár."

Borítókép: sport365/Tóth Zsombor