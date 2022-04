Tom Coronel szerint újra megjelentek a Hamilton-Rosberg effektus elemei a Mercedesnél, ugyanakkor nem biztos, hogy a történet ezúttal is uganúgy végződik majd.



Bár a Mercedes szezonja nem a legjobban kezdődött, a pilóták mindent megtesznek azért, hogy a legtöbbet kihozzák a jelenlegi helyzetükből. Az eddigi eredményeik alapján úgy tűnik, Hamilton és Russel jól teszik a dolgukat, mivel bár az autóik lassabbak, mint a Ferrarik vagy a Red Bullok mégis rendre a dobogón vagy annak környékén végeznek. Így látja ezt Tom Coronel is, aki hangsúlyozta a pilóták okosan dolgoznak, amíg megoldódik a problémájuk.



„Az a nagyszerű itt szerintem, hogy ezek a srácok komolyan segítik egymást, és maximalizálják (az autóban rejlő lehetőségeket)” – mondta a motorsport.com-nak .



„Tudják, hogy nem nálunk van a leggyorsabb autó, és elfogadják, ha harmadik, negyedik vagy ötödik helyen végeznek. Így állnak bele, és így versenyeznek.”



„Ez jól látható volt Ausztráliában, a Russel Pérez csatában, amikor azt mondták neki, inkább passzolja a lehetőséget, ne kockáztasson, mert jobb a biztos pont.”



„Ezt nevezzük a hiányosságok felismerésének. Szörnyű dolog ezt egy pilótának hallania, de ha az ötödik, hatodik helyen állsz és végül felállhatsz a dobogóra, akkor jól haladsz nem? Ez az, amiben a Mercedes jelenleg nagyon erős.”





A holland pilóta ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a két pilóta kapcsolatában lát néhány olyan elemet, ami a Hamilton-Rosberg rivalizálást is jellemezte, ugyanakkor nem gondolja, hogy hasonló helyzet fog kialakulni a két jelenlegi pilóta közt.



„Látom a Rosberg-Hamilton-effektust, két jó pilóta a végsőkig feszegeti egymást. Nos, Rosberg a fülét-farkát behúzva távozott, és nem bírta a nyomást. De nem látom, hogy Russell ezt tenné.”



„Ennek is köze van a karakterhez. Másképp látom Russellt a versenyen. Ha idén világbajnok lesz, akkor tényleg nem áll meg. Túl fiatal még ehhez, de fejben is egészen más üzemmódban van” – fejtette ki.



„Az első hétvégékből megtanultam, hogy jó a verseny. Lewis okos, és egy kicsit gyorsabb volt az időmérőn, de Russell azonnal azt mondta, igen, de elkövettem egy kis hibát. Ez tetszik. A futam után Russell hozzátette, hogy jól sikerült a boxkiállás, és ezért megelőzte Lewist. Csak a Lewis előtt szavak jelzik számomra, hogy elkötelezték magukat egymás iránt. Másképp nem említenéd" – tette hozzá.



Forrás: planetf1.com



Borítókép: twitter.com/Lewis Hamilton