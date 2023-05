Ha csak Sergio Perez nem tudja felvenni a kesztyűt Max Verstappennel, az idei évben sem rágjuk majd le a körmünket izgalmunkban a világbajnoki cím kapcsán a Forma-1-ben. A Mercedes és a Ferrrari versenytempója mintha köddé vált volna a címvédőhöz képest, Fernando Alonso 2023-ban mutatott klasszisa önmagában kevés egy igazán versenyképes gép nélkül.

Nem meglepő hát, hogy a riválisok ott próbálják gyengíteni a Red Bullt, ahol tudják. Helmut Marko, a csapat tanácsadója például arról mesélt az f1-insider-nek, hogy a Mercedes rafináltan megpróbálta átcsábítani Adrian Newey tervezőzsenit magához. Állítása szerint egyenesen Toto Wolff egyik személyes tanácsadója, a Red Bull korábbi munkatársa telefonált rá ex kollegájára.

„Mr Wolff talán nem teljesen biztos a saját embereiben azzal kapcsolatban, hogy megoldják a kocsijuk problémáit.”

Nem csak az ezüstnyilak, az olaszok is ügyeskedtek volna, ők az éllovas technikai igazgatójával, Pierre Wacheal akartak erősíteni. Az ügy pikantériája, hogy a Ferraritól távozó Laurent Mekies a Red Bull tulajdonában álló Alpha Tauri főnöki székébe ül majd be jövőre, így a maranellóiak egy cserében reménykedtek.

„Egy túszcsere, amiben Laurent Mekiest kapjuk meg? Nos… nekünk nincsenek túszaink” – mondta viccelődve Christian Horner.

„A Ferrarival kapcsolatban emlegetett személyek a múlt héten odajöttek hozzám és a beszélgetésünk során elmondták, hogy ezeknek a pletykáknak nincs valóságalapjuk. Nincsenek ilyen irányú terveink, nem akarjuk a legjobb embereinket Maranellóban látni.”

Helmut Marko szövetségese szavait megerősítve kijelentette: ők nem egy arab bazár.

„Mindannyian szeretnénk, ha a Ferrari versenyképes lenne. De ez nem így működik. Nem egy arab bazár vagyunk. Különben is, ettől függetlenül sem akar távozni tőlünk Pierre Wache.”

