A Mercedesnél szeretnék, ha az FIA komolyan venné a Red Bull szabályszegését, és súlyos büntetést szabna ki az istállóra.



Az FIA hétfőn jelentette be, hogy a Red Bull 2021-ben kis mértékben túllépte a költségvetési sapka felső határát. Sajtóhírek szerint az osztrák csapat 1,8 millió fonttal költött többet, azt is a vendéglátásra.



Az FIA 2021-ben azért húzott meg egy költségvetési határt, hogy pénzügyileg igazságosabbá tegye a versenyt, és csökkentse a csapatok közti különbséget. Ennek tükrében számos csapatnál úgy érzik, hogy a Reb Bullnak súlyos büntetést kellene kapnia.

Jelen állás szerint erre viszont viszonylag kevés esély van, mivel a lehetséges büntetésmódok (pontlevonás, pénzbüntetés) mellett állítólag egy egyezség is szóba került. Eszerint a Red Bull egy szerződésben elismeri a bűnösségét és 10 millió fontot fizet az FIA-nak, ezzel pedig lezártnak tekintik az ügyet.



Utóbbi lehetőség nagyon felbosszantotta a Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot, aki szerint az egyetlen elfogadható megoldás a pontlevonás, és Lewis Hamilton utólagos bajnokká avatása lenne.



„A Red Bull kétmillióval túllépte a határt, de lezárhatná az ügyet azzal, hogy ötször többet, azaz tízmilliót fizet az FIA-nak. Mindenesetre ez nem lenne igazságos, mert amnesztiával szankcionálná a csaláshoz való jogot. A Mercedes már beszélt róla, és ha valóban ez lenne az ügy vége, akkor készen áll arra, hogy bekalkulálja a bírságot és újra többet költ annak érdekében, hogy visszatérjen a csúcsra” – számolt be róla az Il Corriere dello Sport a büntetés elkerülésének lehetséges módjaként.

