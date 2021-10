A nemzetközi sajtó túlnyomó részt Valtteri Bottasnak, a Mercedes finn versenyzőjének magabiztos győzelméről, valamint címvédő és hétszeres világbajnok csapattársának, Lewis Hamiltonnak a csapat stratégiai döntésével szemben megfogalmazott kritikájáról és dühéről írt a vasárnapi Forma-1-es Török Nagydíj másnapján.



Nagy-Britannia:



Daily Mail:

"Lewis Hamilton elveszítette a vezető pozíciót a világbajnoki pontversenyben, miután a Mercedes csapata félős nyusziként viselkedve kihívta a boxba egy értelmetlen kiállásra. Ezt a sorsfordító döntést ráadásul nyolc körrel az esős Török Nagydíj leintése előtt hozták meg, a futamot pedig végül Valtteri Bottas nyerte meg".



The Sun:

"Lewis Hamilton a Mercedes csapatára panaszkodott, mert úgy érzi, elvették az esélyét, hogy dobogós helyen végezzen Törökországban. A címvédő attól tart, hogy ez a döntés a világbajnoki diadalába kerülhet. A hétszeres vb-győztes nem tudta elrejteni csalódottságát azért, mert Max Verstappen ismét átvette a vezetést az összetettben, és most hat ponttal előzi meg Hamiltont".



The Guardian:

"Kétségkívül érezhető, hogy az elmúlt évek legizgalmasabb Forma-1-es világbajnoksága a mostani. A Török Nagydíj szürke, borult égboltja alatt a várakozás súlya nehezedett Lewis Hamilton vállára".

Olaszország:



Gazzetta dello Sport:

"Valtteri Bottas nyerte az őrült Török Nagydíjat. A Mercedesnek egy kiválóan versenyző Bottasra volt szüksége, hogy csökkentse a Hamilton versenyautójában végrehajtott motorcsere okozta károkat. Valtteri pedig nem okozott csalódást".



Corriere dello Sport:

"Több mint egy év várakozás után Valtteri Bottasnak sikerült két számjegyűvé tennie futamgyőzelmeinek a számát. Ez volt pályafutása 10. sikere, miután Verstappen előtt tudott maradni, és ezzel segítette a Mercedest mind a konstruktőri, mind pedig az egyéni világbajnoki pontversenyben".

Spanyolország:



Marca:

"Bottas-fesztivál volt Törökországban, de Verstappen az összetett új éllovasa, mégpedig hat ponttal megelőzve Hamiltont. A finn versenyző eddigi legjobb futamát teljesítette a Mercedesszel, Carlos Sainz pedig szépen zárkózott fel a rajtrács végéről. Verstappen hatpontos előnye a hétszeres világbajnokkal szemben bizonyíték arra, hogy a vb-diadalért zajló küzdelem az idény végéig eltart majd".



As:

"Nem mindenkinek kedvez, ha esik az eső. A futamot egy Mercedes nyerte meg, de a taps nem volt olyan hangos a boxban, mert a győzelem közben a másik autóban ülő világbajnoki címvédő a csapatrádión az elhibázott stratégiai döntést kritizálta".

Franciaország:



L'Équipe:

"Egy évvel azután, hogy ugyanezen a pályán hatszor is megpördült a futam alatt, Bottas nem is találhatott volna jobb módszert a törökországi démonjainak legyőzésére".

Ausztria:



Kronen Zeitung:

"Verstappen lehagyta a frusztrált Lewis Hamiltont".

Svájc:



Blick:

"Hamilton mérgesen kérte a csapatrádión, hogy hagyják őt békén. Miközben csapattársa, a Mercedestől az idény végén távozó Valtteri Bottas győzött, Max Verstappen pedig második lett, Lewis Hamilton az ötödik helyezésével hatpontos hátrányba került az összetettben a Red Bull holland versenyzőjével szemben. A brit a Mercedes stratégiai döntését kifogásolta".

Borítókép: Twitter.com/Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team