A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella úgy véli, alakulatának "jó esélye" van arra, hogy megnyerje az Osztrák Nagydíj sprintversenyét, annak ellenére, hogy Max Verstappen szerezte meg a pole pozíciót.

Lando Norris alig egy tizedmásodperccel maradt le Verstappentől az edzés végén.

Norris a második rajtkockát szerezte meg a csapattársa, Oscar Piastri előtt, így a McLaren ismét egy erős napot zárt.

Sűrű volt a sprint kvalifikáció, a sárga zászlók és a rengeteg forgalom befolyásolta a McLaren lehetőségeit, így Stella magabiztos maradt a sprintverseny előtt, ami az esélyeiket illeti.

"Minden bizonnyal a legjobbunkat adtuk" - mondta Stella a Sky F1-nek.

"Bizonyos szempontból trükkös kvalifikáció volt, mert nem volt könnyű hozni a jó köröket, sárga zászlók, mindig volt egy kis küzdelem, hogy megtaláljuk a megfelelő pozíciót a gyorskörökön, szóval nem volt a legkönnyebb, de elégedettek vagyunk az eredményével. Mint mindig, most is úgy tűnik, Max is megtalálja a jó teljesítményt, és őszintén szólva nagyon tiszteljük ezt. Jó munkát végez, és az egész csapat a Red Bullnál. De jó, hogy ott vagyunk, és jó esélyünk van a győzelemre" - bizakodott a McLaren csapatfőnöke.

Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365