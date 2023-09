A szezon első szakaszában nem nyújtott fényes teljesítményt a wokingi gárda, ám Ausztriától kezdve felfelé ívelő pályára állt a csapat. A gyenge teljesítmény miatt még márciusban távozni kényszerült James Key technikai igazgató, akiről azóta már kiderült, hogy az Alfa Romeo technikai vezetője lesz.

A szezon közben végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően a McLaren nagy fejlődésen ment át, Lando Norris pedig négy alkalommal is odaért a dobogó második fokára. A múlt hétvégi Japán Nagydíjon már a McLaren volt a második leggyorsabb autó, Lando Norris mellett pedig Oscar Piastri is felálhatott a pódiumra. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke korábban elmondta, hogy számításaik szerint a McLaren körülbelül egy másodpercet fejlődött a szezon kezdetéhez képest, amelyet Andrea Stella is megerősített a Japán Nagydíjat követően.

A McLaren csapatfőnöke egy podcastben nemrég a következőket mondta: „Az Ausztriában és Szingapúrban bevetett fejlesztéseknek köszönhetően, illetve a számos kisebb újításnak hála nagyjából egy másodpercet fejlődtünk a szezon kezdetéhez képest, de természetesen ez a szám pályáról pályára változhat. Ahhoz, hogy Suzukában mindkét autóval felállhattunk a dobogóra, és a második leggyorsabb csapat tudtunk lenni, kellet, hogy egy másodperccel gyorsabban legyünk a Bahreinben mutatott tempónknál. A jó teljesítményünk annak a munkának köszönhető, amit szezon közben végeztünk.”

„A bahreini verseny után elmondtuk a csapatnak, hogy a dobogóra kerüléshez nagyjából nyolc tizedmásodpercet kell fejlődnünk. Ahhoz, hogy folyamatosan ott tudjunk lenni a dobogó közelében, egy másodperces előrelépés szükséges, a győzelemért való harchoz pedig másfél másodpercet kell fejlődnünk. Ezt úgy tudjuk elérni, ha szezon közben hatékonyabban fejlesztjük az autónkat riválisainknál, miközben ki kell javítanunk azokat a hibákat, amelyeket eddig vétettünk.”

Borítókép és képek: Tóth Zsombor / Sport365