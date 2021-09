Hatalmas dráma szemtanúi lehettek a nézők az Olasz Nagydíjon, amikor a bajnoki címért kiélezett küzdelmet folytató Max Verstappen és Lewis Hamilton ismét összeütköztek.



A hétszeres világbajnok és a holland folyamatosan egymással viaskodott. A gyorsaságáról és a helyenként nagyon szűk részeiről ismert monzai pályán egyik fél sem akart engedni a másiknak, így az ütközés szinte elkerülhetetlen volt.



Néhány másodperccel azt követően, hogy Hamilton kijött a bokszutcából a páros összeakadt és ennek következtében mindkettejük számára véget ért a monzai verseny. Szerencsére az eset valamivel lassabb volt, mint az év elejei Silverstone-i ütközetük, de ez sem volt kevésbé ijesztő.



Ahogy a hátsó kerekek összeértek, Verstappen autója megpattant és Hamilton fölé tornyosult, majd amikor a kavicságyhoz értek a Red Bull kereke szinte lezuhant a hétszeres világbajnok fejére, és mindössze néhány centin múlott, hogy nem történt nagyobb baj.

This is mental. Halo saves Lewis from serious harm. pic.twitter.com/tlWYaEDLdl