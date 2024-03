Újabb domináns kettős győzelemmel folytatta sikereit a Red Bull Racing a múlt hétvégi Szaúd-Arábiai Nagydíjon.

Mindeközben a pályán kívül továbbra sem csillapodnak a dolgok, még ha Christian Horner azt is szeretné elhitetni, hogy minden rendben van az osztrák csapatnál. A zavargások egyik kiváltó oka az volt, hogy egy alkalmazott nem megfelelő viselkedéssel vádolta meg Hornert. Most pedig úgy tűnik, hogy a következő fejezet éppen a küszöbön áll.

Miután a Red Bull GmbH néhány héttel ezelőtt egy összefoglaló üzenetben bejelentette, hogy a belső vizsgálatot követően Hornert felmentették, a csapatfőnök több interjút is adott és sajtótájékoztatókon is részt vett, ahol kommentálta az ügyet.

Ezekben az interjúkban Max Verstappen csapatfőnöke hangsúlyozottan az áldozat szerepébe pozicionálta magát, többször is arra hivatkozva, hogy az egész helyzet nagyon megterheli a feleségét és a gyerekeit.

