A Haas bejelentette, hogy Kevin Magnussen és Nico Hulkenberg is marad a 2024-es szezonra. Mindkét pilóta szerződése az év végén járt volna le, és míg Hulkenberg jövője biztosabbnak tűnt, addig Magnussené kevésbé volt biztos, mivel a dán versenyzőnek eddig nehéz szezonja volt.

A Haas azonban továbbra is bízik mindkét pilótájában, és olyan szerződést ajánlott nekik, amely legalább 2024-ig a rajtrácson tartja őket.

Az amerikai csapat bejelentette, hogy mindkét pilóta marad a 2024-es szezonra, a csapatfőnök Günther Stiner pedig a "rendkívül szilárd pilótapárost" dicsérte.

„Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy rendkívül szilárd pilótapárosunk volt az idei szezonban a Forma-1-ben, és végső soron nem volt okunk arra, hogy ezen változtatni akarjunk a jövőben. Kevint nagyon jól ismerjük, és nagyon örülök, hogy a hetedik szezonját is nálunk fogja tölteni. Mivel csak a csapatunkban 113 alkalommal versenyzett, tudjuk, hogy hol vannak az erősségei, és a csapattal kapcsolatos tudása és tapasztalata is nagyon jól párosul ehhez. A garázs másik oldalán Nico egyszerűen csak beilleszkedett, mindenféle felhajtás nélkül, és bebizonyította, hogy értékes tag. Közeledik a 200 Forma-1-es versenyéhez, és nagyon boldogok vagyunk, hogy a kormány mögött élvezhetjük ezt a tapasztalatot.”

Hülkenberg különösen az időmérőkön volt lenyűgöző: „Jó, hogy a következő szezonra már korán rendeződnek a dolgok, hogy továbbra is csak a versenyzésre és a teljesítmény javítására koncentrálhassunk. Élvezem, hogy a csapat tagja lehetek, és osztozom Gene és Günther szenvedélyében. Nagyon szoros középmezőnyben versenyzünk, és alig várom, hogy arra építsünk, amit eddig együtt elértünk, és ezt továbbvigyük 2024-ben."

Magnussen eközben örömmel folytatta egy olyan csapatnál, amelynél immár hat szezont töltött el.

„Nyilvánvalóan nagyon örülök, hogy ismét meghosszabbodott a kapcsolatom a Haasszal. A 2022-es visszatérésem váratlanul ért, de számos csúcspontot tartogatott, és bár az idei szezon nem egészen úgy alakult, ahogy reméltük, mégis sikerült bejutnunk a pontszerző helyekre, és megmutattuk, hogy van potenciál abban a csomagban, amivel rendelkezünk. Rengeteg verseny van még hátra 2023-ban, és sok munkánk van még, hogy továbbra is megértsük a VF-23-ast - ezt a tanulságot a 2024-es autóban is kamatoztathatjuk. Mint mindig, most is köszönöm Gene Haasnak és Günther Steinernek, hogy lehetőséget adtak arra, hogy továbbra is versenyezhessek abban a sportban, amit szeretek."



Borítókép és fotók: Tóth Zsombor / Sport365