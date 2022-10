A Haas F1 Team tulajdonosa, Gene Haas figyelmeztette Mick Schumachert, hogy a hátralévő futamokon pontokat kell szereznie, ha a jövőre is a csapat tagja akar lenni.



Mick Schumacher a második szezonját tölti a sorozatban, amely bár eredményesebbnek bizonyult számára, mint az előző, mégsem lehet teljesen elégedett. A fiatal német jelenleg 12 pontjával a 16. helye áll. Csapattársa, Keving Magnussen azonban közel kétszer ennyi, összeszen 22 pontot tudhat magáénak. Schumacher ráadásul több nagy balesetbe is belefutott, amellyel jelentős anyagi kárt okozott csapatának.



Gene Haas nemrég felhívta a német figyelmét arra, hogy elveszítheti a helyét az istállónál, ha nem teljesít megfelelően az utolsó 4 futamon.



„Ebben a sportágban, egyszerűen nem lehet megengedni amolyan újonc pilótaként, mert egyszerűen túl drága” – mondta Haas az Associated Pressnek.



„Ha bármilyen hibát követsz el a pilóta, a stratégia vagy a gumiabroncs kiválasztása során, az több millió dollárodba kerülhet. Szerintem Mickben rengeteg lehetőség rejlik, de tudod, egy vagyonba került, mert sok autót tönkretett.”



"Ha hozol nekünk egy csomó pontot, és Verstappen vagy, akkor megoldjuk azt, hogy autókat zúzol össze. De, amikor hátul vagy és autókat törsz össze, az nagyon nehéz."



Arra a kérdésre, hogy Schumachernek mit kell elérnie ebben a szezonban, hogy a csapatnál maradhasson, Haas hozzátette:



„Nos, ha megnyeri a következőt, akkor bekerül.”



A következő szezonra eközben a Haas ülésén kívül már csak egy hely van szabadon, méghozzá a Williamsnél.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor