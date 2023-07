A Forma-1 ma bejelentette, hogy a Magyar Nagydíj még 2032-ig biztosan marad a versenynaptárban, meghosszabbítva ezzel a 2027-ig szóló megállapodást.

Az új megállapodás értelmében a Hungaroring jelentős fejlesztéseken és felújításokon fog átesni az elkövetkező időszakban. Többek között egy új boxépület és egy új főtribün építésével.

A Budapest történelmi városától mindössze 20 km-re fekvő, ikonikus, 4,38 km hosszú Hungaroring az elmúlt évtizedekben a 1986 óta része az F1-es versenynaptárnak, és a sportág számos legendája aratott itt győzelmet, köztük Michael Schumacher és Ayrton Senna, akik négy, illetve három Magyar Nagydíjat nyertek. A 2023-as rajtrácsból öten is győztek már a Magyar Nagydíjon, Lewis Hamilton tartja a rekordot. A 2023-as rajtrácsból öten is győztek már a Magyar Nagydíjon, Lewis Hamilton nyolc győzelemmel tartja a rekordot, Fernando Alonso pedig ebben a szezonban ünnepli 20. évfordulóját annak, hogy 2003-ban megszerezte élete első győzelmét a Forma-1-ben. A visszatérő Daniel Ricciardo 2014-ben nyert, míg Esteban Ocon 2021-ben szerezte meg első győzelmét, Max Verstappen pedig a tavalyi sikere után idén is szeretné megszerezni az elismerést.

A FORMULA 1 QATAR AIRWAYS HUNGARIAN GRAND PRIX 2023 ezen a hétvégén kerül megrendezésre, és több mint 300 000 rajongót várnak, ami a 2022-es 290 000-hez képest növekedést jelent. A 2023-as nagydíj egyben különleges pillanatot is jelent az ország számára, hiszen 20 éve lesz, hogy Baumgartner Zsolt, a sportág egyetlen magyar versenyzője a Hungaroringen debütált az F1-ben.

Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója elmondta:

"Nagyszerű hír, hogy bejelenthetjük a Magyar Nagydíj további öt évvel történő meghosszabbítását, hiszen egy újabb akciódús hétvégére térünk vissza a Hungaroringre. Ez egy nagyon különleges pálya és hihetetlenül jó. Budapest városa, és minden versenyzőnk és szurkolónk nagyon várja a versenynaptárban. Látni a magyarországi promóter elkötelezettségét a létesítmények fejlesztése és a szurkolók számára nyújtott élmény további fokozása iránt, egy újabb fontos lépés, és olyasmi, amit minden rendezvényünkön szeretnénk látni, hogy tovább fejlődhessünk és még jobbá tegyük a versenyeinket."

Gyulay Zsolt, a Hungaroring elnök-vezérigazgatója elmondta:

"Büszkék vagyunk és megtiszteltetés számunkra, hogy megállapodtunk ebben a szerződéshosszabbításban. Tekintettel az F1 globális népszerűségének elképesztő növekedésére, amelynek köszönhetően ma már minden eddiginél több helyszín pályázik a versenynaptárba való bekapcsolódásra, a mai aláírás rendkívül jelentős eredmény számunkra. A híres versenypályánk frissítései - amelyek magukban foglalják a fő paddock épület, a főtribün és a nézőtéri zónák felújítását - várhatóan 2026-ra fejeződnek be. Nagy megelégedettséggel tölt el, hogy a csapatokat és a szurkolókat, akik mindig is a legfontosabb prioritásunk lesznek, egy olyan világszínvonalú helyszínen fogadhatjuk, amely tükrözi majd az F1-es versenyhétvégéken elvárt magas színvonalat. Kollégáimmal nyolc évvel ezelőtt kezdtünk el dolgozni ezen a jelentős fejlesztési projekten, és a mai bejelentés a közös erőfeszítéseink megkoronázása. Ezért szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett abban, hogy ma idáig eljutottunk, és várakozással tekintek a Hungaroringen zajló prémium F1-es versenyek további hosszú évei elé."

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365