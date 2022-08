A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko kemény szavakkal illette a Ferrarinál dolgozókat.



A Hungaroringen aratott győzelme után Max Verstappen 80 pontra növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben, míg a Red Bull 97 ponttal birtokol többet, mint a Ferrari. A tetemes Red Bull előny ellenére sokan úgy gondolják, hogy a mezőny leggyorsabb autója a Ferrari tulajdonában van, és az olasz istálló csak a számos taktikai hibának köszönheti a lemaradását. Így van ezzel Red Bull tanácsadója, Helmut Marko is.



„A Ferrari szinte mindent rosszul csinál. Budapesten például először nem volt megfelelő hőmérséklete az abroncsoknak, majd szintén rossz boxstratégiát választottak” – mondta az Osterreichnek.



A 79 éves szakember ezt követően azt is kifejtette, nem esett jól neki, hogy sokan nem ismerték el Verstappen teljesítményét azt követően, hogy a pilóta a 10. helyről rajtolva nyert.



„Csak azt akarom, hogy Max teljesítményét kellőképpen értékeljék” – mondta Marko.



„A kvalifikációs balszerencse után a 10. helyről nyert egy olyan pályán, ahol állítólag nincs esélyed hátulról."



A holland versenyző ebben a szezonban bebizonyította, hogy nem csak a vezetési képessége van meg ahhoz, hogy legjobbat kihozza magából, hanem higgadtsága is. Ezzel kapcsolatban Helmut Marko elárulta, utóbbin ők is alaposan meglepődtek.



„Amikor Maxot 17 évesen behoztuk a Forma-1-be, ő volt a legnagyobb tehetség, akivel valaha találkoztam, de túl impulzív volt. A győzelmekkel egyre érettebb lett. Amikor a budapesti rajtnál megőrizte hidegvérét előzés közben, arra gondoltam, hogy tényleg Max ül ott? Ezzel az érettséggel megkönnyíti az egész csapat dolgát."



A szakember arról is beszélt, hogy ezt a szezont – a tavalyi feszült évadot követően – kifejezetten szórakoztatónak tartja.



„Ritkán volt ilyen szórakoztató. Szinte minden hétvége öröm, egészen más, mint a tavalyi szezonban, amikor minden sok idegeskedésbe került. Csak egy kicsit kár, hogy a Ferrari annyi hibát követ el. Értékük alatt vannak, nagyon sajnáljuk őket. De ismét visszatérnek, olyan erős autójuk van” – zárta szavait.

Borítókép: Peter Fox/Getty Images