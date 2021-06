A nemzetközi sajtó elsősorban a győztes Max Verstappen (Red Bull), valamint a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) között lezajlott stratégiai csatáról, valamint a Ferrari-motoros versenyautók sikertelenségéről írt a vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíj másnapján.



Nagy-Britannia:

The Guardian:

"Nagy csata volt, amelynek során a két versenyző képességei és tudása ugyanolyan dicső fényben ragyogott, mint a mögöttük álló csapat tagjai a boxban. Ezúttal a Red Bull mérnökei voltak jobbak, és több szempontból is lenyűgöző teljesítményt nyújtottak."

Daily Mail:

"Verstappen az utolsó előtti körben megelőzte Hamiltont és 12 pontra növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben. Hamilton azonban győzhetett volna, ha a Red Bull két boxkiállásos stratégiája nem jön be Verstappennél."

The Sun:

"A Mercedes és a Red Bull különböző módon gondolkodott a boxkiállásokra vonatkozó stratégiát illetően, de a brit címvédőt végül az elhasznált gumiabroncsok cserbenhagyták, holland riválisa pedig ragyogóan előzte meg."



Spanyolország:

Mundo Deportivo:

"Max Verstappen megállíthatatlan. A Francia Nagydíjon Lewis Hamilton ellen vívott csatája, és idénybeli harmadik futamgyőzelme után néhány perccel már a következő, osztrák versenyhétvégéről beszélt."

Ausztria:

Kronen Zeitung:

"Lelassulva! A Francia Nagydíj a Ferrari számára bukás volt. Le Castellet-ben három csapat hat autója, amely Ferrari-motort használ, az idei esztendő legrosszabb eredményét érte el, és pontot sem szerzett. Egy nap, amit el kell felejteni..."

Svájc:

Blick:

"Nulla pont mind a hat Ferrari-motoros versenyautónak."

Sport365.hu - Verstappen egy körig vezetett, de az győzelmet ért számára Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíjat, ezzel növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben a címvédő és hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltonnal szemben. A 23 éves Verstappennek ez az idei harmadik és pályafutása 13. futamgyőzelme, az összetettben pedig 12 pontra nőtt az előnye.

