Charles Leclerc remekül tartotta magát a futam elején és nem hagyta, hogy a holland címvédő meglépjen tőle. Ezzel a monacói arra ösztönözte Verstappent, hogy a megszokottnál gyorsabban igyekezzen vezetni, ezzel elősegítve a Red Bull gumikopását.

Ennek köszönhetően Verstappennek hamarabb ki kellett állnia, a Ferrari pedig el tudta húzni a nyitó etapot, ez pedig később nagy előnyt jelentett nekik, írja a PlanetF1.com.

A Ferrari stratégiai vezetője most elmondta, mindvégig ez volt a céljuk.

„Tudtuk, hogy a vasárnapi futamon a gumikezelés lesz az egyik legnehezebb feladat”

„Éreztük, hogy a lágy keverék túl lágy lesz, így a közepes és a kemény keverék fog dominálni a versenyen. Úgy számoltunk, hogy két vagy három kiállásos lesz a futam.”

„A fő célunk az volt, hogy destabilizáljuk Verstappent. Nyomást gyakoroltunk rá, így nagyon korán ki kellett állnia, ezzel már nem volt optimális neki a kétkiállásos stratégia.”



„Charles remekül pusholta, meg is előzte, de Carlos már a nyakán is volt, így nagyon hamar, már a 13. körben ki kellett állnia. Ez egyértelműen korai volt egy kétkiállásos taktikához, első célunkat tehát elértük.”

Leclerc a futamon háromszor is megelőzte Verstappent, mivel az újabb gumikon rendre jobb sebességgel rendelkezett. Csapattársa, Carlos Sainz sajnos nem volt ilyen szerencsés, neki egy motorhiba miatt fel kellett adnia a futamot.

