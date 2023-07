Noha úgy tűnik, a 2023-as szezonban sem születik új a nap alatt, és a világbajnoki cím szempontjából nem élhetünk át a 2021-es évhez hasonló izgalmakat, azért így is akadnak olyan versenyzők, akik mosolyt tudnak csalni a szánk szélére.

Az egyik ilyen személy Fernando Alonso, akinek ha csak egy kis esélye is van a dobogóra, az idei évad első felében rendszeres részvevője a futamok végi ceremóniáknak, nyolc futamból hatszor is az első háromban végzett. Ebből kifolyólag pedig házon belül is elég egyoldalú a Lance Strollal szembeni csata, hisz mind időmérőn, mind a versenyeken 7-1-re vezet a spanyol.

Peter Winsdor, aki korábban a Williams és a Ferrari csapatfőnökeként is dolgozott, meg is ragadta az alkalmat YouTube csatornáján, hogy egy kicsit magasztalja a kétszeres világbajnokot, és odaszúrjon egyet Sebastian Vettelnek, aki az utolsó két évében tulajdonképpen csak vegetált az Aston Martinnál, a neki szánt vezérszerepet nyomokban sem tudta betölteni.

„Stroll rosszabbul fest Alonso ellen, mint bárki, aki valaha a csapattársa volt, nem? Ami elég sokat elmond Fernandóról, és nem túl sokat Sebastian Vettelről.”

A kanadai pilótának legközelebb hétvégén lesz lehetősége javításra, a mezőny az ikonikus silverstonei aszfaltcsíkra látogat.

Borítókép: Getty Images