Az Extreme E nevű, jövőre rajtoló elektromos terepjárós bajnokságban tulajdonosként lesz ellenfél a Forma-1-es Mercedesnél korábban csapattárs Nico Rosberg és Lewis Hamilton.

A 2016-ban vb-első, már visszavonult F1-es német pilóta csütörtökön jelentette be, hogy Rosberg Xtreme Racing (RXR) néven indít istállót a sorozatban. Az Extreme E szervezői szeptemberben közölték, az idén hetedik Forma-1-es vb-címére hajtó Hamilton együttese X44 néven szerepel majd.

Rosberg a városi elektromos autóversenyeket szervező Formula E-ben részvényes, mindkét sorozatnak Alejandro Agag az alapítója.



"Sok hónapja beszélgettünk már erről a projektről, nagyon örülök, hogy Nico ezt a módját választotta az autósporthoz való visszatérésének" - mondta Rosbergről Agag. Hamilton nem fog belefolyni a napi feladatokba, a német ugyanakkor alapítóként és vezérigazgatóként felügyeli majd az istállójánál Kimmo Liimatainen irányításával zajló munkát.

Today is a big day: I'm going back to racing! Check out the video to see my full announcement message. Stay tuned for this journey and subscribe to this chan...