A Prema Racing színeiben versenyző ausztrál Oscar Piastri nyerte a Forma-2-es bajnokságot, miután a szombati sprintfutamon harmadik lett az Abu-Dzabi Nagydíjon, így az előnye két futammal a zárás előtt már behozhatatlan.

A 20 éves pilóta sorozatban a harmadik diadalát aratta: 2019-ben a Forma Renault Európa-kupa győztese volt, 2020-ban pedig a Forma-3-ban lett bajnok.

