Szurkolók szavaztak arról, kit tartanak a világ legjobb edzőjének.



A labdarúgás történetében nem ritka, hogy különböző rangsorokat állítanak össze. ezek legtöbbször a játékosokat veszik górcső alá különböző szempontok alapján, de az is előfordul, hogy az edzőket vizsgálják. Ezeknek a rangsoroknak általában a számok adják az alapjukat, de olyan is előfordul, hogy egy-egy listát a szurkolók szavazati alapján állítanak össze. Így tett a Ranker is, amely ezúttal arra kérte a drukkereket, hogy rangsorolja a világ legjobb edzőit.



Íme a lista:

20. Maurizio Sarri

19. Manuel Pelligrini

18. Claudio Ranieri

17. Thomas Frank

16. Steven Gerrard

15. Stefano Pioli

14. Graham Potter

13. Patrick Vieira

12. Xavi

11. Gian Piero Gasperini

10. Mikel Arteta

9. Julian Nagelsmann

8. Massimiliano Allegri

7. Jose Mourinho

6. Erik ten Hag

5. Antonio Conte

Az olasz edző gyorsan igazi erővé változtatta a Tottenhamet, amely, ha minden a tervek szerint halad, képes lehet arra, hogy véget vessen a trófeáktól mentes korszaknak. Conte Olaszországban és Angliában is bajnoki címet nyert, így megérdemli, hogy bekerült az első ötbe.



4. Diego Simeone

A karizmatikus argentin talán nem illik minden csapathoz, de az eredményei önmagukért beszélnek. Lehet, hogy Contét nem kedveli mindenki, de az tény, hogy tudja, mi kell a meccsek emgnyeréséhez.



3. Carlo Ancelotti

Ancelotti eredményei csak egy nagyon hosszú listára férnének fel, így nem csoda, hogy a történelem egyik legsikeresebb edzőjének tartják.



2. Pep Guardiola

A spanyol mester a történelem legkiválóbb csapatait irányította. Az általa vezényelt Barcelona minden idők egyik legjobb csapata lett, míg a vezetése alatt működő Manchester City Anglia egyik legjobbjává vált az elmúlt években.

1. Jürgen Klopp:

Míg Liverpool csapata szerencsétlenül kezdte az idei szezont, az, amit Klopp az Anfielden művelt, az nem más, mint maga a csoda. A szakember újra felfuttatta a történelem súlya alatt nagy nyomásnak kitett klubot.

Bortókép: GettyImages