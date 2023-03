A címvédés és az újabb Európa-bajnoki diadal mellett a tökéletes versenyhétvége teljesítése is motiválja Kiss Norbertet, a Révész Racing négyszeres Eb-győztes gyorsasági kamionversenyzőjét, aki szerint egyelőre nehéz megmondani, hogy mennyit tudtak megtartani a tavalyi előnyükből.

A 37 éves szombathelyi születésű pilóta az MTI-nek adott interjújában úgy fogalmazott, a futamgyőzelmek alkalmával is mindig találnak néhány apróságot, amit ő maga nem tart jónak, vagy úgy véli, lehetne jobb is.

"Ráadásul szőrszálhasogató vagyok, ezért kijelenthetem, hogy tökéletes hétvégém még egyszer sem volt, de nagyon szeretnék egy ilyet is. Motivál, hogy egyszer azt tudjam mondani, az első méterektől kezdve minden kanyar, minden féktáv és minden kigyorsítás tökéletes volt a hétvégén" - mondta Kiss, aki arról is beszélt, hogy a gyorsasági kamionos szakágban az összes versenygép épített, ezért nagyon hasonló a Forma-1-hez, és a téli időszakban a csapatok titkolóznak is azt illetően, hogy milyen fejlesztésekkel készülnek a következő idényre.

"Most sincs ez másként, nem tudjuk, hogy a riválisok mivel készülnek az idei évre, de mi is titokban tartjuk azt, hogy min dolgozunk. Természetesen tavaly rengeteg adatot gyűjtöttünk, és javarészt már akkor tisztában voltunk vele, hogy melyek azok a területek, ahol fejlődni akarunk. Ezt a munkát az októberi idényzárás után el is kezdtük" - nyilatkozta Kiss Norbert, hozzátéve, hogy a Balu névre keresztelt MAN versenykamion futóművével, hűtésével, kormányzásával foglalkoznak a legtöbbet. Kiemelte, hogy ezúttal a MAN engedélyt adott a csapatnak arra is, hogy a turbófeltöltővel is foglalkozzon.

"Tervben van, hogy az idén is tesztelünk majd a Hungaroringen a szezonnyitó előtt, addig a már említett fejlesztések mellett a normál, időszakos karbantartási munkát is elvégezzük a kamionon, mert ez kiemelten fontos" - mondta a versenyző, aki 2014 és 2015 után 2021-ben és 2022-ben sem talált legyőzőre a kontinensbajnokságban, amelynek történetében a német Jochen Hahn tartja az egyéni Eb-címek csúcsát hattal.

"Hazudnék, ha azt mondanám, hogy engem nem érdekelnek a rekordok, de az egyes hétvégéken nem ez a fő szempont. Természetesen minden versenyző vágyik arra, hogy a saját sportágában, vagy szakágában a mindenkori legjobbak között emlegessék, és ha Isten is úgy akarja, akkor szeretnék eljutni akár a hatodik, hetedik Eb-címig" - fogalmazott Kiss, aki arról is beszélt, hogy bővül az Eb mezőnye, három versenyző az angol bajnokságból "igazol" át és teljes idényt fut majd a kontinensbajnoki sorozatban.

"Nem lesz könnyű dolguk, hiszen saját versenykamiont építeni óriási kihívás, ezt én is átéltem. Ezzel együtt jó hír, hogy remélhetőleg többen leszünk ott a rajtrácson az idei évadban, a legkomolyabb ellenfelek között pedig Hahnt, Sascha Lenzt és a spanyol Antonio Albacetét tudnám kiemelni, szerintem ők lehetnek az elsőszámú kihívóink" - fogalmazott Kiss.

A Révész Racing versenyzője szerint az Iveco gyári támogatását élvező - és bemutató célokra elektromos kamiont is építő - Hahn mindig nagy veszélyt jelent az ellenfelekre, a szintén német Lenz pedig az elmúlt két évben jó eredményeket ért el, melynek köszönhetően tőkeerős főtámogatóra tett szert, s ez a kamionjának fejlesztésében is megmutatkozhat.

"Albacete és csapata is új kamiont épít, meglepő módon sokat posztolnak is erről a közösségi médiában, úgyhogy esetükben ezeknél a videóknál lehet egy kicsit kémkedni. Akit érdekel, nézze meg, én is figyelem a bejegyzéseiket" - mondta Kiss, aki az M4 Sport Forma-1-es szakkommentátoraként arra számít, hogy az autósport elitkategóriájában a címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen a legesélyesebb a végső diadalra.

"Azért azt remélem, hogy a Ferrari és a Mercedes is harcban lesz majd a futamgyőzelmekért, de a Red Bull továbbra is nyeregben van. Meglepetést okozhat viszont az Aston Martin, amely Fernando Alonso érkezésével sokat javult, nagyot fejlődött" - vélekedett a kamionversenyző, aki szerint nagyon nehéz előre megmondani, hogy a Révész Racingnek mennyit sikerült megtartania a tavalyi nagy előnyéből.

"Mindenesetre magunkra koncentrálunk, és ha jó döntéseket hozunk, akkor az idén is erősek leszünk. Ha az első néhány verseny után azt látjuk, hogy elől vagyunk, az magabiztosságot ad majd, de attól függetlenül a későbbiekben is ugyanúgy közelítjük meg a versenyhétvégéket: lépésről lépésre haladva a győzelemért" - mondta.

A gyorsasági kamion Eb az olaszországi Misanóban rajtol május végén, aztán a tervek szerint a Hungaroring, a Slovakiaring, a lengyelországi Poznan, a Nürburgring, a csehországi Most, valamint a belga Zolder, a francia Le Mans és a spanyolországi Jarama következik majd.

Fotó: MTI