A Platinum e-Space Hungary Zrt. együttműködésbe lépett Velezdi Eszterrel így az autóversenyző, navigátor, e-sportoló a cég támogatásával folytathatja pályafutását.



„Egészen kicsi koromban kialakult az autósport iránti szeretet.A bátyám Forma-1 fanatikus, innen volt az első autós élményem. Aztán 13 éves voltam, amikor először elmentünk egy kis zárt pályás versenyre. Ott ismertem meg ezt a közeget, és eldöntöttem, hogy ezt szeretném csinálni” – árulta el Velezdi Eszter a Platinum e-Space Hungary Zrt. érdeklődésére.



„Először az volt a terv, hogy vezessek, de ezt az anyagi helyzetem nem tette lehetővé. Tíz éve kezdtem raliban navigálni, 2017-től vagyok aktívanan részese az autósportnak. Szerencsém volt, mert az akkori párom elég sokat tudott az autóversenyzésről, illetve nagyon sok időt töltöttem a szervíz parkokban. Ami áttörő volt, hogy 2017-ben Kertész Krisztián megkérdezte, mi lenne, ha mennék vele egy versenyen navigátoraként."

„Ő a legprofibb, akit valaha ismertem,a válasz egyértelműen igen volt. Nagyon sokat tanultam tőle arról, hogy mit kell tudnia egy navigátornak. 2018-ban már kategória bajnoki címet tudtunk szerezni az Opel Astra OPC-vel, az egy nagyon fontos pillanat volt az életemben, ott éreztem igazán, hogy sikerült partnere lennem ebben a történetben."

„2019-ben kaptam egy feladatot, hogy a Rally2-ben akkor kezdő Krajnyák Petrát vezessem a rali világában. Még az éven vele is tudtunk nyerni a Kia Platinum rali kupában, így újra női bajnokot tudtunk hozni a mezőnybe. Ezek voltak a fontosabb eredmények, illetve, hogy a Mitropa Kupában, a kihívásokkal teli pályákon,nemzetközi mezőnyben is dobogós eredményeket tudtunk hozni” – folytatta Eszter, aki szerint a navigátor munka nagyon komplex tevékenység, különösen egy kis csapatnál.





„Mindenki máshogy szereti a navigálást, van, aki egy kicsit bealszik, más túlhevül. Ezeken is túl kell tudd lendíteni a pilótát. Hol nyugtatni kell, hol pedig fel kell rázni, fontos, hogy egy hullámhosszra tudjunk kerülni” – tette hozzá.



Eszter arról is mesélt, hogy három éve született meg benne újra az a gondolat, hogy a volán mögött is kipróbálná magát.



„Úgy gondoltam, hogy benevezek a helyi Veterán Hegyi Felfutó futamra a veterán korú E30-as BMW-mmel. Ez inkább az ügyességről szól, mint a sebességről. Tavaly sikerült megnyernem a kategória bajnoki címet ebben a szériában, illetve egy abszolút harmadik helyet is sikerült bezsebelni” – magyarázta Eszter, aki immáron egy Mini Cooperrel is megmérettetheti magát a szlalom bajnokságban.



„Szerencsésnek mondhatom magam,hiszen Sándor Norbert felkérésére alkalmam nyílt kipróbálni magam egy Mini Cooperben,amivel jövőre célba vesszük a bajnokságot. Itt kapott fontos szerepet az,hogy a pandémia idején sem voltam tétlen és autószimulátorozással töltöttem a kimaradt időt,ami annyira lényemmé vált,hogy az év elején csatlakozhattam a Race Online Hungary e-sport csapatába. Szóval ezt igyekszem kamatoztatni most, a valós versenypályákon is.”



Esztert végül arról kérdeztük, mit jelent számára a Platinum támogatása.

„A Platinum Zrt.-nek tetszett az az út, amin elindultam,így találtak rám.Nagy örömömre szolgált, hogy bevettek a programukba,bizakodóan állok ennek az egyezségnek az elején. Fontos számomra a támogatásuk,a megfelelő háttér, hiszen teendő van bőven! Ez egy nagyszerű lehetőség ahhoz, hogy további sikereket érjünk el” – tekintett előre.

Fénykép és forrás: Platinum E-Space Hungary Zrt.