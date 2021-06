Sokan szörnyülködnek a paddockban a versenyzőtársak közül, amikor meghallják, hogy autóval érkeztem a Nürburgringre. Nem értik, miért teszem ki magam egy ilyen hosszú, sokak szerint kényelmetlen útnak. Kedden hajnalban vágtam bele a több mint ezer kilométeres és tízórás vezetésbe. Visszatértem a gyökereimhez.

Sajátos ráhangolódás

Engem nem lefáraszt az út, hanem sokkal inkább felkészít. Van egy nosztalgikus része is a dolognak, hiszen a pályafutásom elején a legtöbbször így utaztunk mindenhová, ahova csak lehetett. Másrészt amíg Pécsen laktam, rengeteget autóztam Budapestre és vissza, sokszor napi szinten. Valahogy a részemmé vált az autóban magányosan eltöltött idő.

Ez nekem egyfajta szeánsz, ráhangolódás is a versenyhétvégére. Fejben újra és újra végigpörgetem a rám váró feladatokat, a lehetséges forgatókönyveket, a beállításokat, a pálya specialitásait és így tovább. Az autóversenyzés ördöge a precizitásban, a tökéletességben, a pontosságban rejlik, amihez összeszedettnek és koncentráltnak kell lenni. Nekem ebben is segítenek az ilyen utak.

Folyamatos kockázatelemzés

A világ összes pályája közül a Nürburgring-Nordschleife jelenti az egyik, ha nem a legnagyobb kihívást, és nem csak azért, mert egy csaknem 25 kilométeres körről van szó, rengetegféle kanyarral és asztalttípussal. Maga a pálya nagyon régi, ezért nincsen felszerelve azokkal a biztonsági sztenderdekkel, mint a modernebb társai. Ezért egy hibának itt súlyos következményei lehetnek, nemcsak az autóra, hanem a pilóta egészségére nézve is.

Kicsit olyan a Nordschleife, mint a városi pályák, ahol sokszor millimétereken múlnak a dolgok, én pedig mindig szerettem az ilyen kihívásokat. Folyamatosan mérlegelni kell, hogy mennyi kockázatot vállalsz be, ami még megéri. Tulajdonképpen erről, a kockázatelemzésről szól ez a 25 kilométeres kör, amelynek egy tucat olyan pontja van, ahol muszáj a maximumot kihoznod magadból, különben másodpercekben mérhető hátrányba kerülsz.

Önbizalomra van szükség

A Nordschleife próbára teszi a versenyzőt. Ahhoz, hogy igazán gyors legyél rajta, önbizalomra van szükség, és ennek a bizalomnak nemcsak a saját képességeidre, hanem az autóra is vonatkoznia kell. Tudnod kell, hogyan reagál a kocsi a legapróbb útegyenetlenségre is, amely ezen a pályán sokszor nem is olyan apró. Ezért is mondom azt, hogy rendkívül nehéz dolgunk lesz az idénynyitón.

Van a nyilvánvaló tény, hogy egy vadonatúj autóval mutatkozunk be élesben. A Hyundai Elantra N TCR-t még sosem vezettük ezen a pályán, nem tudjuk, hogyan reagál a különböző, semmi máshoz nem hasonlítható, speciális körülményekre. A Nordschleife ugyanis annyira különbözik minden más pályától, hogy erre más helyszíneken nem lehet felkészülni. Ebből a szempontból az tulajdonképpen mindegy, hogy az első vagy a negyedik-ötödik versenyünket teljesítjük itt az Elantrával.

Hátrányból indulunk

A tapasztalat csakis a Nordschleifén futott kilométerekből fakadhat, és ezekből az Elantrával nekünk jelenleg nulla van. Természetesen az előző autóval, az i30 N TCR-rel vannak hasznosítható információink, de azt figyelembe kell venni, hogy nemcsak a kocsi más, hanem a gumi is, amit most használunk. Tavaly ugyanis, a Goodyear abroncsok első évében a Hyundai kihagyta a nürburgringi hétvégét, így ezeknek az információknak a hiányában mindenképpen hátrányból indulunk a többi csapattal szemben. Ez nem panasz, csupán egy szép feladat, amit meg kell oldanunk.

Mindezeket figyelembe véve nagyon nehéz jóslatokba bocsátkozni az esélyeinkről. A szabadedzések végéig csak a sötétben tapogatózunk. Mindig jó érzés olyan pályára érkezni, amelyen korábban volt pole pozícióm és futamgyőzelmem is, mégis óvatosabb vagyok. Hiszem, hogy idén elsősorban a kiegyensúlyozott teljesítmény vezethet sikerre egy rendkívül szorosnak ígérkező idényben. Ezért előre csak annyit mondanék, hogy szeretnék a top 10-ben végezni az időmérőn, mert ez alapozná meg a lehetőségét az erős pontszerzésnek az újra kétfutamos évadban.

Időterv:

Csütörtök

14:30 – Első szabadedzés

19:00 – Második szabadedzés

Péntek

14:05 – Időmérő (élő: Sport 1)

Szombat

9:00 – Első futam (élő: Sport 1, Eurosport 1)

10:20 – Második futam (élő: Sport 1, Eurosport 1)

Forrás: michelisz.hu

Borítókép/Fotók: michelisz.hu