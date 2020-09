Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) elnöke szerint a kormányoldali megközelítés lendíthet a sportág hazai helyzetén, ami az utánpótlás-képzés szempontjából is előnyös lehet.

A szerdai tisztújító közgyűlésen újraválasztott sportvezető az M4 Sport Sporthíradó című műsorában pénteken azt mondta, a szövetség 12 szakága az elmúlt években nagyobb önállóságot kapott, ezt az elvet a továbbiakban is megtartják, a szervezet imázsának szempontjából viszont fejlesztéseket terveznek, cél a megújulás.



"Többek között ezért is került be az alelnökök közé egy nálam jóval fiatalabb kolléga, valamint Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke is, hiszen két egymástól különböző, mégis egymáshoz nagyon közel álló sportágról van szó" - jelentette ki



Hermann Henrik, aki felidézte, az év elején két szakágban világbajnoki versenyt tudtak rendezni Magyarországon, majd a koronavírus-járvány miatt kénytelenek voltak leállni a rendezvények megtartásával.



"Ennek ellenére aztán, a szigorú szabályok enyhülésével, újra fel tudtuk venni a ritmust, és úgy tűnik, minden szakágban tudunk majd bajnokot hirdetni" - mondta a MAMS elnöke.



A sportvezető kiemelte, hogy a gyorsaságimotorozás nemzetközileg is vitte a prímet hazai szempontból, az elmúlt években a Supersport-világbajnokság mezőnyében Sebestyén Péter, a német és a cseh bajnokságban, valamint az Alpok-Adria sorozatban pedig Kovács Bálint hozza évek óta a jó eredményeket.



A tervezett magyarországi MotoGP-pályáról Hermann Henrik úgy vélekedett, annak megépülése nemcsak a gyorsasági szakágnak lehet hasznos.



"A MotoGP jelenleg az öt legnézettebb sportesemény között van, és azt gondolom, be lehet kerülni a rendező országok közé, mi fel vagyunk készülve, a sportszakmai feladatokat el tudjuk látni" - nyilatkozta az elnök, hozzátéve, hogy triálban, enduróban, valamint oldalkocsis gyorsasági motorozásban már rendeznek vb-futamokat itthon, de a szövetség szeretné, ha "a világ figyelne Magyarországra", ehhez pedig a MotoGP kell, mert az "jelenti a csúcsot".

