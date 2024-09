Atlétikapályát neveztek el a budapesti világbajnokról

Atlétikapályát neveztek el Dallasban a 100 méteres női síkfutás amerikai világbajnokáról, Sha'Carri Richardsonról.

Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint a 24 éves amerikai sprinterről a John Kincaide Stadionban neveztek el pályát, az avató ünnepségen pedig az idei párizsi olimpián 100 méteren ezüstérmes, a 4×100-as váltóval pedig olimpiai bajnok atléta megígérte, hogy továbbra is büszkén képviseli majd Dallast a világeseményeken.

„Büszke vagyok rá, hogy visszatérhettem arra a pályára ahol elkezdtem a pályafutásomat. Hatalmas megtiszteltetés, hogy pályát neveztek el rólam, ugyanakkor óriási felelősség is Dallas felé. Sosem fogom hagyni, hogy az emberek elfelejtsék, honnan jöttem” – mondta Richardson, aki a tavalyi budapesti vb-n a 100 méter mellett, a 4×100-as váltó tagjaként is aranyérmet nyert, valamint 200-on harmadikként zárt.

